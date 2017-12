Concorsi assistenti sociali - educatore minori - sociologo : gennaio 2018 : Ulteriori aggiornamenti che riguardano i Concorsi per l'esercizio professionale di assistente sociale, educatore - pedagogista e sociologo: tre i bandi disponibili, in scadenza fino al prossimo 21/01/2018. Concorso Azienda Sociale Sud Est Milano L'A.S.S.E.MI appartenente al distretto sociale del sud est di Milano ha pubblicato nuovi Concorsi pubblici, per l'assunzione di cinque assistenti sociali e un pedagogista - educatore, con contratto a ...

10 Concorsi Pubblici per Assistenti Sociali : ecco i bandi e i requisiti Video : Dieci sono i #Concorsi Pubblici attualmente disponibili per il ruolo di #Assistenti Sociali di cui ci andremo ad occupare in questo articolo. Tra bandi e requisiti, andiamo a scoprire tutte le novita' per questa categoria professionale [Video]. Indetti 10 bandi per Assistenti Sociali: ecco i requisiti per accedere ai Concorsi Pubblici La prima offerta lavorativa di cui ci occuperemo è rappresentata dal Concorso Pubblico indetto nel Comune di ...

Nuovi Concorsi 10 assistenti sociali e 3 OSS : scadenza al 30 novembre 2017 Video : Nuovi concorsi 10 assistenti sociali e 3 OSS: scadenza al 30 novembre 2017 Video Nuove opportunità professionali per la mansione di assistente sociale e operatore socio sanitario. Clicca e guarda il Video ...