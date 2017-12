COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani 2017

Cortellesi - Albanese e la periferia di Roma in 'COME un gatto in tangenziale' : Fulvia Caprara intervista Paola Cortellesi e Antonio Albanese che raccontano il loro nuovo film diretto da Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale.

COME un gatto in tangenziale - film al cinema : recensione e curiosità : Come un gatto in tangenziale è uno dei film al cinema da giovedì 28 dicembre 2017. La pellicola è una commedia diretta da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. La trama racconta l’improbabile incontro di Giovanni e Monica, due persone agli antipodi per carattere ed estrazione sociale. Il loro incontro dovuto al fidanzamento dei rispettivi figli, però, finirà per cambiare loro la vita. Di seguito ecco trama, recensione, ...

Non solo tv. Giovedì arriva - in sala - il film 'COME un gatto in tangenziale' con Paola Cortellesi e Antonio Albanese - : Allo stesso modo la distanza sociale con la gente delle periferie è trasversale e va al di la dall'appartenenza politica'. 'Sono cresciuta in periferia dice la Cortellesi in coppia di nuovo con ...

Paola Cortellesi e Antonio Albanese/ COME un gatto in tangenziale - finita la promozione? (Verissimo) : Gli attori Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono quest’oggi ospiti a Verissimo nello studio di Canale 5 per parlare del loro nuovo film “Come un gatto in tangenziale”.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:56:00 GMT)

PAOLA CORTELLESI e ANTONIO ALBANESE/ Arriva con “COME un gatto in tangenziale” (Verissimo) : Gli attori ANTONIO ALBANESE e PAOLA CORTELLESI sono quest’oggi ospiti a Verissimo nello studio di Canale 5 per parlare del loro nuovo film “Come un gatto in tangenziale”.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:00:00 GMT)

COME un gatto in tangenziale - Albanese e Cortellesi 'Conoscersi e innamorarsi in periferia' : Cosa succede se un ragazzo cresciuto nella periferia degradata romana, figlio di una cassiera licenziata per colpa dell'automazione e di un parrucchiere che da quindici anni "sta in vacanza" a ...

COME un gatto in tangenziale - Albanese e Cortellesi 'Conoscersi e innamorarsi in periferia' - Cinema - Spettacoli : Cosa succede se un ragazzo cresciuto nella periferia degradata romana, figlio di una cassiera licenziata per colpa dell'automazione e di un parrucchiere che da quindici anni 'sta in vacanza' a ...

'COME un gatto in tangenziale' - il gusto degli altri alla periferia di Roma" : I due cominciano a frequentarsi e a entrare l'uno nel mondo dell'altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, ...

Paola Cortellesi/ Video - il suo ultimo film "COME un gatto in tangenziale" (Panariello sotto l'albero) : Paola Cortellesi questa sera sarà fra gli ospiti di Giorgio Panariello per lo spettacolo di Rai Uno dal titolo "Panariello sotto l'albero". Ecco tutte le info sulla serata...(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 05:18:00 GMT)

COME un gatto in tangenziale - il trailer ufficiale : Il 28 Dicembre arriva al cinema la nuova commedia Come un gatto in tangenziale con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, per la regia di Riccardo Milani. Potete vedere il trailer del film nel player qui sopra. Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l’integrazione ha a […] L'articolo Come un gatto in tangenziale, il trailer ufficiale sembra essere il ...

COME un gatto in tangenziale - il trailer ufficiale : Il 28 Dicembre arriva al cinema la nuova commedia Come un gatto in tangenziale con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, per la regia di Riccardo Milani. Potete vedere il trailer del film nel player qui sopra. Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l’integrazione ha a […] L'articolo Come un gatto in tangenziale, il trailer ufficiale sembra essere il ...

COME un gatto in tangenziale - il trailer ufficiale : Il 28 Dicembre arriva al cinema la nuova commedia Come un gatto in tangenziale con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, per la regia di Riccardo Milani. Potete vedere il trailer del film nel player qui sopra. Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l’integrazione ha a […] L'articolo Come un gatto in tangenziale, il trailer ufficiale sembra essere il ...

IL GATTO DIPLOMATICO/ Si chiama Lawrence Abdoun servirà Sua Maestà in Giordania COME “cacciatore di topi” : Il GATTO DIPLOMATICO, Lawrence Abdoun, sta etteralmente spopolando su Twitter dove ha 2.500 followers. Attualmente è ambasciatore britannico in Giordania.(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 07:01:00 GMT)

Volevo un gatto nero di venerdì 17 ovvero COME non essere superstiziosi : I poveri felini sono stati associati alle streghe nel Medioevo e considerati demoniaci. Le streghe stesse non esistevano, ovviamente, ma la superstizione è rimasta è il gatto nero che attraversa la strada è considerato portatore di cattiva sorte. Per chi ci crede, è ovvio. Per evitare che sempre meno persone lo facciamo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDA & A Onlus festeggia oggi, 17 novembre, il gatto nero day. Il ...