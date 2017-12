Come richiedere il rimborso per le bollette con scadenza anticipata?

Bonus 18 Anni 2018 : bonus cultura “18App” - Marketplace Online e Come richiedere a Poste Italiane : Grazie alla nuova Legge di Bilancio 2018, il bonus di 500 euro ai giovani di diciotto Anni è stato confermato anche per il prossimo anno. I ragazzi avranno la possibilità di richiedere tale bonus attraverso una comoda applicazione per smartphone e tablet istituita dal Governo e chiamata “18App”. I giovani potranno registrarsi a questa app per mezzo di SPID, in modo tale da potersi successivamente identificare digitalmente e poi procedere con i ...

Arriva la carta di identità elettronica. Come richiedere la Cie agli uffici dell'anagrafe : E' possibile richiedere all'ufficio Anagrafe del Comune di Manciano la carta di identità elettronica, detta Cie. La carta, per forma e dimensioni, è simile ad una carta di credito. È dotata di ...

Come richiedere la carta PayPal ricaricabile : info su richiesta - registrazione - attivazione e conferma : Scopriamo insieme Come richiedere la carta PayPal ricaricabile, molto utile per effettuare pagamenti di ogni tipo. Vi forniremo tutte le informazioni riguardo le modalità di richiesta e vi guideremo alla registrazione della carta per collegarla al conto PayPal e Come effettuare la conferma della stessa. Infine, vediamo Come fare per effettuare l’attivazione della carta PayPal. carta PayPal ricaricabile: Come effettuare la richiesta e ...

Rimborso Tari : Come richiedere gli arretrati sulla tassa dei rifiuti : Calcolo della Tari in base alle pertinenze della propria abitazione. In seguito ad una recente discussione in Parlamento il sottosegreTario Baretta ha sottolineato che il calcolo della Tariffa della tassa dei rifiuti deve essere effettuato, per ogni utenza, sola una volta e in particolar modo tenendo presente il totale della superficie abitativa a prescindere dal numero di pertinenze collegate ad essa. Nasce da qui la nuova possibilità di ...