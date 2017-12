Clima | come l’uomo rischia di sconvolgere il mondo | dall’isola che non c’è più alle Alpi

Cambiamenti Climatici : ecco come i raggi cosmici energetici influenzano la formazione delle nuvole : Uno studio condotto dalla Technical University of Denmark rivela come gli ioni atmosferici, prodotti dai raggi cosmici energetici che piovono attraverso l’atmosfera, aiutino la crescita e la formazione dei nuclei di condensazione delle nuvole. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, mostra che al variare della ionizzazione atmosferica cambia anche il numero dei nuclei di condensazione delle nubi, fattore che ne influenza le ...

Cambiamenti Climatici : piogge record come quelle dell’uragano Harvey saranno sempre più frequenti : Secondo un’analisi degli scienziati di World Weather Attribution (Wwa), le piogge record, come quelle dell’uragano Harvey (che ha investito il Texas a fine agosto 2017 provocando almeno 80 morti) saranno sempre più frequenti: ciò a causa dei Cambiamenti climatici, che triplicherebbero le possibilità di eventi simili. Gli accumuli di pioggia rilevati in occasione del passaggio dell’uragano Harvey a Houston (un metro in 3 ...

Summit sul Clima a Parigi : ecco come si vuole salvare il mondo : "Il mondo va avanti anche senza gli Stati Uniti e loro rischiano di perdere un'occasione per la loro economia e per il loro ambiente", ha commentato il ministro dell'Ambiente italiano Gian Luca ...

Clima : nel 2100 Pianura Padana come il Pakistan con +5 gradi : Secondo la scienza, il pianeta è a un bivio, quello rappresentato da due scenari, uno più ottimistico, l'altro meno: un aumento della temperatura media globale di 2 o di 5 gradi. In un modello '...

Clima : nel 2100 la Pianura Padana come il Pakistan con +5 gradi : La Pianura Padana come il Pakistan, a Torino lo stesso Clima di Karachi, oceani più alti di un metro abbondante con tutte le conseguenze per una penisola come l’Italia. E’ la prospettiva al 2100 per l’Italia se si dovesse arrivare a un aumento della temperatura media globale di 5 gradi, ipotesi non proprio peregrina: basta continuare così, seguendo il modello cosiddetto “business as usual“, e non agire in maniera ...

Logista confermata come uno dei leader mondiali nella lotta al cambiamento Climatico : Logista è stata riconosciuta, per il secondo anno consecutivo, come uno dei maggiori leader nella lotta al cambiamento climatico. L’azienda è stata inserita nell’esclusivo gruppo delle 119 aziende, che a livello mondiale, fanno parte della lista A del CDP. Soltanto il 40% delle aziende che hanno ricevuto il riconoscimento l’anno scorso sono state riconosciute anche quest’anno. Logista è l’unico distributore Europeo ad essere stato premiato. In ...

Cibo e alimentazione : ecco come l’Europa dovrà cambiare la dieta per affrontare i cambiamenti Climatici : Gli scienziati delle accademie nazionali di tutta Europa stanno chiedendo un’azione urgente sul Cibo e sulla nutrizione in un report rigoroso e indipendente pubblicato oggi, 4 dicembre 2017, dall’European Academies’ Science Advisory Council (EASAC). Questa profonda analisi ha implicazioni per politiche sul Cibo, sulla nutrizione, sulla salute, sull’ambiente, sul cambiamento climatico e sull’agricoltura. Combattere la malnutrizione in tutte le ...

Ecco come i cambiamenti del Clima minacciano la Terra - FOTO : ... il Consorzio Nazionale per Raccolta e il Riciclo - occore che si passi da un' economia lineare , la quale prevede che i prodotti siano acquistati, usati e poi buttati, a un' economia circolare in ...

La Conferenza sul Clima rivela come solo in Italia l'ambiente non sia politica : La Cop23, ventitreesima Conferenza Onu sul clima che si è appena conclusa a Bonn, non passerà alla storia. Nulla a che vedere con l'entusiasmo che accolse la firma degli Accordi di Parigi due anni fa, piuttosto un faticoso lavorio per cercare l'intesa su punti non ancora del tutto definiti del trattato parigino quali il trasferimento di risorse ai paesi poveri per sostenerne le politiche climatiche, e per mettere le basi ...

Ecco come il Clima sta cambiando la mappa del vino : Il clima è un sistema complesso, non sappiamo esattamente come il cambiamento colpirà del diverse regioni del mondo e con quali conseguenze per la coltivazione della vite e la produzione di vino. A ...

Cambiamento Climatico - a Venezia un "muro" per capire come saliranno le acque : Quanto si alzerà l'acqua a Venezia nei prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici? È già possibile vederlo grazie ad un enorme wall painting realizzato lungo le rive del Canal Grande dall'artista ...

G7 Salute - ministro Lorenzin : il tema è come incide il cambiamento Climatico : “Al G7 porteremo un programma ambizioso su basi scientifiche, chiederemo ai maggiori esperti del mondo di rispondere su come il cambiamento climatico incida sulla Salute“: lo ha spiegato il ministro Lorenzin a margine della consegna al Museo della Zecca di una medaglia d’argento per celebrare i 60 anni del Ministero della Salute. “Gli esperti lavorano su terapie e prevenzione anche delle nuove forme influenzali, e questo ...