Clamoroso Milan | infortunio per Storari | gioca Antonio Donnarumma

Clamoroso Milan - Gattuso a rischio esonero : ecco il nome dell’eventuale sostituto : Situazione delicatissima in casa Milan, la squadra di Gattuso è reduce da un’altra debacle, la sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta che si aggiunge a quella contro il Verona, senza dimenticare il pareggio contro il Benevento, il ribaltone in panchina non ha portato gli effetti sperati. Nelle ultime ore circolano voci clamorose, Gattuso sarebbe già a rischio esonero. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’ ...

Milan - Gattuso via? Clamoroso retroscena - ecco perchè Montella può tornare : Clamoroso in casa Milan, i rossoneri pensano al ritorno di Montella: ecco perché l'Aeroplanino può prendere il posto di Gattuso LaPresse/Spada Al peggio sembra proprio non esserci fine, almeno in casa ...

Bonucci-Conte - retroscena Clamoroso : il motivo dei continui contatti e della mancata smentita del Milan! : “contatti fra grandi protagonisti: quando c’è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio”. Così il Milan ha motivato i continui contatti tra Bonucci ed Antonio Conte. Strano, di solito si fa una semplice smentita di rito. In questo caso però, come si evince chiaramente dal comunicato del club rossonero, i contatti non sono stati affatto smentiti, anzi. I contatti ci sono eccome ed il motivo per il quale non ...

Bonucci-Conte - il (doppio) retroscena è Clamoroso : la telefonata è inquietante - scenario inaspettato per il Milan : Una doppia telefonata tra Bonucci e Conte porta alla luce uno scenario decisamente amaro per il Milan. E pensare che lo scorso ottobre… LaPresse/Spada Una doppia telefonata dagli scenari decisamente ...

Milan - Gattuso le prova tutte : retroscena Clamoroso - nello spogliatoio arriva… Perisic : Momento difficilissimo in casa Milan, la squadra rossonera è reduce dalla clamorosa debacle contro il Verona, la situazione è sempre più delicata e l’arrivo di Gattuso in panchina non ha portato gli effetti sperati. La squadra adesso è al lavoro per preparare la gara di campionato contro l’Atalanta, vietato un nuovo passo falso. Nel frattempo emerge un retroscena clamoroso e riportato da ‘TuttoSport’, l’allenatore ...

Clamoroso scambio fra il Milan e la Juventus a gennaio? Video : Il momento è davvero difficile per la societa' rossonera, soprattutto dopo la bruttissima sconfitta contro il Verona. Una stagione fallimentare, almeno fin'ora, quella del Mian. La rosa del club meneghino è stato costruita la scorsa estate per un duplice obiettivo: vincere Europa League e campionato italiano: nel primo caso gli uomini ora allenati da Rino Gattuso sono ancora in corsa, ma per quanto riguarda la #Serie A sono a distanza siderale ...

Clamoroso scambio fra il Milan e la Juventus a gennaio? : Il momento è davvero difficile per la società rossonera, soprattutto dopo la bruttissima sconfitta contro il Verona. Una stagione fallimentare, almeno fin'ora, quella del Mian. La rosa del club meneghino è stato costruita la scorsa estate per un duplice obiettivo: vincere Europa League e campionato italiano: nel primo caso gli uomini ora allenati da Rino Gattuso sono ancora in corsa, ma per quanto riguarda la serie A sono a distanza siderale ...

Clamoroso Bonucci : la sua era al Milan potrebbe finire molto presto! : Arrivato in estate dalla Juventus tra l’entusiasmo generale, Leonardo Bonucci al Milan non sta rendendo secondo le aspettative. Dopo un inizio shock, il difensore sta lentamente migliorando ma il momento della squadra di certo non lo sta aiutando. La sua era in rossonero, però, potrebbe clamorosamente terminare presto. Il Chelsea, secondo quanto riportato da ‘Premium Sport’, sarebbe pronto ad investire ben 48 milioni di euro ...

Milan - Gattuso furioso : il Clamoroso retroscena dopo la sconfitta contro il Verona - lo sfogo con i calciatori : Clamorosa debacle da parte del Milan, la squadra rossonera è uscita con le ossa rotte dalla gara di campionato contro l’Hellas Verona, la stagione ormai è sempre più deludente. La decisione della società è stata quella del ritiro per 6 giorni e l’annullamento della cena di Natale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ quello più arrabbiato per la situazione che si è venuta a creare è sicuramente ...

Clamoroso Milan - “Gattuso ha presentato le dimissioni” : il club poi esce allo scoperto : Situazione difficilissima in casa Milan, altro pesante ko per la squadra rossonera contro il Verona. Nelle ultime ore provvedimento da parte del club, ritiro di 6 giorni e cena di Natale annullata. Si era anche parlato di un possibile altro ribaltone in panchina con l’allenatore Gennaro Gattuso pronto a rassegnare le dimissioni (secondo le voci respinte dalla società), contrariato per l’atteggiamento rilassato dei calciatori dopo la ...

Milan - Melissa Satta senza peli sulla lingua : Clamoroso attacco a Bonucci! : 1/17 Melissa Satta ...

Clamoroso Milan - Pellegatti è sicuro! : ... 'Chi sposta gli equilibri non è qui' Probabili Formazioni Milan-Verona: Donnarumma gioca, poco turnover per Gattuso Dove vedere Milan-Verona: diretta tv e streaming gratis Coppa Italia 13 dicembre ...

Calciomercato Milan - il Clamoroso consiglio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid : Calciomercato Milan – Al Milan non e’ ancora riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento. Bene in Europa League non altrettanto in campionato, ma su Andre’ Silva sono in tanti a scommettere, in primis il suo compagno di nazionale, Cristiano Ronaldo. Secondo il sito del quotidiano portoghese “A Bola”, infatti, CR7 avrebbe consigliato al Real Madrid di ingaggiare l’attaccante rossonero, preferendolo al ...

Clamoroso Donnarumma - è tutta una farsa : Milan d’accordo con Raiola - cessione “concordata” : Il caso Donnarumma continua a far discutere in casa Milan, ma qualcosa sembra non tornare. C’è puzza di bruciato dietro questa questione, talmente paradossale da sembrare creata ad arte. Mino Raiola, dopo il caos andato in scena in estate in merito alla questione rinnovo, ha innescato una nuova ‘bomba’. Il noto agente del portierone classe 1999 sostiene che ci sia stata “violenza morale” sul giocatore al momento ...