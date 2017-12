Cina | gli utili industriali rallentano bruscamente

Cina - gli utili industriali cinesi rallentano bruscamente : La crescita degli utili industriali in Cina ha rallentato bruscamente a novembre a causa della più lenta crescita dei prezzi dei beni industriali e dei maggiori costi di produzione. I profitti ...

La vacCinazione degli adulti : Lo dimostra lo studio 'adulti vaccinati', condotto adottando l'approccio dell'impatto fiscale in Italia, realizzato dall'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'...

Calciomercato Cagliari - movimento in uscita : si avviCina una cessione : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal ko casalingo contro la Fiorentina, la squadra adesso è al lavoro in vista della gara in trasferta contro l’Atalanta con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo per la salvezza. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo il club è al lavoro per sfoltire la rosa, un calciatore in uscita è Federico Melchiorri. L’attaccante può essere decisivo in ...

Manchester United - si avviCina il primo colpo per gennaio : Mou sbaraglia la concorrenza : Manchester United alle prese con una campagna di rafforzamento che potrebbe essere particolarmente ricca. Data qualche cessione illustre come quelle di Darmian e Mkhitaryan, gli innesti potrebbero essere altrettanto di spessore. Nelle ultime ore infatti si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Justin Kluivert, figlio di Patrick ed attaccante di Ajax, ad un passo dalla squadra di Mourinho. Sarebbe un acquisto di prospettiva, ma utile sin ...

In Cina produrranno tovaglioli con gli escrementi dei panda - : Il Parco nazionale di Chengdu, nella provincia di Sichuan, ha firmato oggi un contratto con una delle imprese cinesi impegnate nella lavorazione di cellulosa per le forniture di escrementi di panda, ...

Aglio - il pazzesco uso in mediCina : la scoperta - è l'alleato contro la tremenda malattia : L'Aglio per qualcuno è indigesto ma le sue proprietà benefiche sono note. Abbassa la pressione, e questo è risaputo. Ora emerge anche un altro uso in medicina. Come si legge su Dagospia, che riprende Blasting News, l'Università di Albany a New York ha scoperto che l'Aglio, preso insieme al fluoro, c

13mila siti internet chiusi negli ultimi 2 anni in Cina. Così Pechino controlla la rete : Su 65 paesi studiati, la Cina ha una delle politiche piu' restrittive sul web davanti a Iran e Siria. L'internet locale e' incastonato in maniera drastica da un sistema ("il grande muro elettronico") che blocca i social network Facebook e Twitter, YouTube, Google, Così come molti media occidentali

Real Madrid-Barcellona 0-3 : Messi e compagni disintegrano gli uomini di Zidane. Il successo in Liga si avviCina (HIGHLIGHTS) : Il Real fresco campione del mondo riceverà i catalani, primi nella Liga e ancora imbattuti con 13 successi e 3 pareggi. I blaugrana non vogliono ancora perdere e sono disposti a tutto per vincere ...

Travaglio fa la lezionCina a Di Maio e si candida leader dei Cinque stelle : Roma Dirige un giornale che più filogrillino non si può, ma ieri ha firmato un editoriale in cui strigliava Luigi Di Maio. Il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, non gliele ha mandate a dire al candidato premier M5s e ha spiegato ai suoi lettori cosa sta sbagliando nella sua inarrestabile scalata al governo.Detta la linea ai Cinque stelle, Travaglio, perché quanto fatto finora dai pentastellati non è sufficiente a chi si appresta ad ...

DAMIANO CARRARA/ Presto un programma con i suoi consigli di cuCina? La richiesta dei fan (Junior Bake Off) : La terza edizione di Junior Bake Off Italia è pronta a partire con una imperdibile prima puntata. Tra i giudici il giovane pasticcere DAMIANO CARRARA. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:56:00 GMT)

Usa - mamma denuncia : “Mia figlia trasCinata fuori dal letto e aggredita da un procione” : Usa, mamma denuncia: “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un procione” I genitori hanno raccontato che la bimba è stata aggredita mentre stava dormendo nella loro casa a Philadelphia. La mamma l’ha trovata distesa sul pavimento e ricoperta di sangue.Continua a leggere I genitori hanno raccontato che la bimba è stata aggredita […] L'articolo Usa, mamma denuncia: “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un ...

Nba : Hood trasCina Utah con gli Spurs. DeRozan 45 affonda Philadelphia : I Sixers, e tutta Philadelphia con loro, si inchinano al cospetto della miglior prestazione in carriera di DeMar DeRozan. 45 punti per il figlio di Compton, coi Raptors che passano in rimonta e ...

Ferrero viCina allacquisto delle barrette di cioccolato Nestlé negli Stati Uniti : Ferrero è vicina all'acquisto delle barrette di cioccolato Nestlé negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Ferrero si appresterebbe a sborsare 2 miliardi ...

"Berlusconi paga Cosa Nostra"/ Foto - negli appunti di Giovanni Falcone anche i nomi di Mangano - Cinà - Guarrasi : "Berlusconi paga Cosa Nostra": Giovanni Falcone, spuntano i suoi appunti risalenti al 1989 nell'ufficio-museo. Sui fogli anche i nomi di Mangano, del boss Cinà e dell'avvocato Guarrasi.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 19:25:00 GMT)