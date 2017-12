Ciclismo su pista - l’Italia vuole confermarsi grande nel 2018. Inseguimenti e omnium le certezze - giovani attesi alla maturazione : Il 2017 è stato indubbiamente un grande anno per l’Italia nel Ciclismo su pista. Sono arrivati infatti numerosi successi sia a livello giovanile, che élite e gli azzurri sono sempre saliti sul podio negli appuntamenti chiave. Non si può però soffermarsi più di tanto su questi risultati, perché il 2018 è alle porte e bisognerà subito ripartire col piede giusto per restare ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare le aspettative ...

Ciclismo su pista - un grande 2017 per l’Italia. Uno sport in costante ascesa e con giovani già affermati : L’Italia è finalmente tornata protagonista nel Ciclismo su pista e quest’anno è arrivata la conferma definitiva. Se il 2016 aveva visto la rinascita del nostro movimento, con lo storico oro olimpico conquistato da Elia Viviani, il 2017 ha messo ulteriormente in luce il talento degli azzurri, con tanti risultati di prestigio a livello internazionale. Partiamo proprio dai Mondiali di Hong Kong, in cui l’Italia ha conquistato tre medaglie, andando ...

Ciclismo su pista - le convocate dell’Italia per l’allenamento di domani a Montichiari : La Nazionale femminile di Ciclismo su pista si troverà domani al Velodromo di Montichiari per svolgere un allenamento che vedrà impegnati i gruppi élite, under e juniores. La squadra sarà diretta dal Collaboratore Tecnico Paolo Sangalli. Queste le convocate dal dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Edoardo Salvoldi. LE convocate DELL’ITALIA Alessio Camilla Team Lady ...

Pagellone 2017 : tutti i voti allo sport italiano. Scherma e tiro a volo eccellenti - novità Ciclismo su pista - guizzo canottaggio. Ma quanti flop…. : E’ arrivato il momento del classico Pagellone di fine anno di OA sport. La redazione si è riunita, tracciando un bilancio sport per sport. Buon divertimento! ARRAMPICATA sportIVA: 7 L’Italia si sta ben muovendo nella nuova disciplina olimpica: il movimento è in fermento, riusciamo a metterci in luce nelle varie competizioni continentali e guardiamo con fiducia all’imminente futuro. Va però tenuto in considerazione che la maggior parte ...

Ciclismo su pista - le classifiche di Coppa del Mondo 2017-2018 : l’Italia brilla in diverse specialità : Quarta tappa su cinque della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: il massimo circuito internazionale si è spostato verso il Cile, nel week-end, a Santiago. Andiamo a scoprire, soprattutto in chiave Italia, le classifiche UCI aggiornate: gli azzurri, nonostante spesso e volentieri non si siano presentati al completo nelle varie tappe, stanno davvero brillando. Uomini Inseguimento ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Santiago 2017 : l’Italia brilla al femminile - trascinata da una grande Elisa Balsamo : l’Italia torna protagonista nella quarta tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Infatti a Santiago (Cile) gli azzurri riescono a salire sul podio per quattro volte, archiviando subito la parentesi senza acuti di Milton. Andiamo quindi ad analizzare quanto abbiamo visto in questo fine settimana. Partiamo dal settore femminile, che ancora una volta, ci regala le maggiori soddisfazioni. La protagonista assoluta di questa tappa è stata ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Santiago 2017 : Italia terza nel madison con Elisa Balsamo e Marta Cavalli! Il quartetto maschile è quinto nell’inseguimento : Si è appena conclusa a Santiago (Cile) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. L’Italia sale sul podio anche nell’ultima giornata di gare, grazie al terzo posto conquistato nel madison femminile. La coppia formata da Elisa Balsamo e Marta Cavalli è stata protagonista di un’ottima gara. Le azzurre hanno realizzato punti in metà degli sprint presenti e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio con 13 ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Santiago 2017 : SHOW ITALIA! Arrivano tre secondi posti! : La seconda giornata della tappa di Santiago del Cile della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista ha portato in dote all’Italia ben tre secondi posti. Due di questi sono stati raggiunti al femminile, con il quartetto dell’inseguimento a squadre ed Elisa Balsamo nell’omnium, uno al maschile, con Francesco Lamon e Michele Scartezzini nel madison, per una giornata davvero positiva per la squadra italiana. Le azzurre ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Santiago del Cile 2017 : Italia femminile seconda nel quartetto dopo le qualifiche : Si sposta a Santiago del Cile la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Nella tarda serata Italiana la prima giornata: in pista oggi soltanto i quartetti dell’inseguimento a squadre per le qualificazioni al primo turno. Davvero molto bene il trenino azzurro al femminile: le campionesse d’Europa continuano a convincere. Elisa Balsamo, Francesca Pattaro, Silvia Valsecchi e Simona Frapporti hanno agguantato la seconda piazza in 4:22.572. ...

Ciclismo su pista : probabile il rifacimento del tetto per il Velodromo di Montichiari : Sembrava andare tutto per il peggio, con il Velodromo di Montichiari, l’unico al coperto presente in Italia, che andava addirittura verso la chiusura a causa di infiltrazioni d’acqua arrivate dopo pesanti piogge. Dino Salvoldi è stato lapidario: “E’ un problema gravissimo che andrebbe risolto subito. Temo lo scaricabarile tra le istituzioni, ho paura che si possa arrivare alla chiusura. Abbiamo lavorato tantissimo per tornare ai ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Santiago 2017 : l’Italia punta sul quartetto femminile e su Elisa Balsamo : La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista torna nel fine settimana per la quarta tappa stagionale, che si svolgerà a Santiago in Cile. l’Italia, dopo la parentesi senza acuti di Milton, vuole tornare sul podio. La squadra azzurra questa volta sarà più ampia, ma mancano comunque diversi nomi di spicco. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive dei nostri atleti per questa tappa. Partiamo dal settore femminile, dove ritroveremo in pista il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Santiago 2017 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Quarto appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista, che nel prossimo fine settimana farà a tappa in Cile a Santiago. L’Italia vuole continuare il percorso di crescita in vista dei Mondiali del prossimo anno. Il programma delle gare si articolerà su tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre. Al momento non è prevista la diretta TV nel nostro paese. Di seguito il programma completo con gli orari italiani. Coppa del ...