Ciclismo, Fabio Aru: “Farò Tirreno-Adriatico, Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” (Di mercoledì 27 dicembre 2017) E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le prime anticipazioni fatte del ciclista nostrano. Una preparazione ripresa già da un po’: “Ho ricominciato gli allenamenti il 10 novembre, con un mese di stop dopo il Giro di Lombardia. Adesso lavoro molto sul medio, 40-50 minuti a seduta, e sulla forza in salita, In una settimana pedalo circa 25 ore”. Periodo natalizio un pericoloso ostacolo per la dieta e quindi dal punto di visto alimentare ma Aru sottolinea: “Ci si ... Leggi la notizia su oasport (Di mercoledì 27 dicembre 2017) E’ già prontissimoAru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte allae probabilmente allaprima deld’Italia. Queste le prime anticipazioni fatte del ciclista nostrano. Una preparazione ripresa già da un po’: “Ho ricominciato gli allenamenti il 10 novembre, con un mese di stop dopo ildi Lombardia. Adesso lavoro molto sul medio, 40-50 minuti a seduta, e sulla forza in salita, In una settimana pedalo circa 25 ore”. Periodo natalizio un pericoloso ostacolo per la dieta e quindi dal punto di visto alimentare ma Aru sottolinea: “Ci si ...

