Ciao Maestro | ci hai mandati nel mondo a studiare e ci ha resi liberi La cucina

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Si è spento a 87 nella sua casa di Milano lo chef che primo ha conquistato in Italia il prestigioso riconoscimento della stella Michelin. Ma il lascito di Gualtiero Marchesi, titolare del ristorante "Il Marchesino", non si ferma qui e continua a vivere nell'arte dei tanti cuochi di fama internazionale che ha preparato e che ora gli rendono omaggio.Il ricordo più commosso è quello del suo allievo prediletto, Davide Oldani, che è andato a fare pratica nel ristorante delsubito dopo aver finito la scuola alberghiera. Lo chef racconta al Corriere della Sera."Unti aiuta anche a diventare uomo ed è quello che mi è accaduto stando vicino a lui. ... Marchesi è stato il primo in Italia a portare il gusto dellainternazionale. ... Trent'anni fa nelle sue cucine usavamo il forno trivalente, l'abbattitore, il sottovuoto. ...