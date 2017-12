Chiuso per neve il Colle della Maddalena Cuneo

Palazzetto Chiuso per motivi burocratici - lo Sporting Lokrians si ritira dal campionato : La decisione è stata dettata dalla chiusura, per " inadempienze burocratiche ", del Palazzetto dello sport di Sant'Andrea Apostolo , dove il team si era trasferito. La società di Locri, infatti, ...

Ieri sera le autorità di Israele hanno annunciato di avere chiuso per un periodo indefinito il checkpoint a nord di Ramallah, la capitale informale della Palestina, per ragioni di sicurezza. Da diverse settimane gruppi di palestinesi stanno protestando in diverse città,

Lombardia : Chiuso tratto della SS36 vicino Madesimo per rischio slavine : Temporaneamente chiuso un tratto della SS36 del Lago di Como e dello Spluga, vicino a Madesimo, nella provincia di Sondrio. Anas rende noto che la viabilità è interrotta in entrambe le direzioni tra il km 140.700 e il 147.000 per rischio slavine e le avverse condizioni meteo che non consentono il mantenimento della transitabilità in condizioni di sicurezza. L'articolo Lombardia: chiuso tratto della SS36 vicino Madesimo per rischio slavine sembra ...

Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY) è stato Chiuso dopo 24 anni di lavori : Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY) è stato chiuso dopo 24 anni di lavori: era stato fondato nel 1993, aveva sede all’Aia, nei Paesi Bassi, e fu il primo Tribunale internazionale per crimini di guerra The post Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY) è stato chiuso dopo 24 anni di lavori appeared first on Il Post.

Locatelli è sempre più Chiuso : lasci il Milan per ritrovarsi! : Poco più di un anno fa il gol che decise la sfida con la Juventus lo portò agli onori della cronaca e proprio il club bianconero sta pensando a lui per la prossima stagione. Giovane, italiano e con ...

Un occhio chiuso: la potente campagna per Karim, il bimbo più martoriato del mondo Karim, un bimbo siriano di appena due mesi, porterà per sempre le cicatrici della guerra. A seguito di ben due bombardamenti è prima rimasto orfano e poi ha perso l'occhio sinistro. La sua foto è diventata il simbolo del dolore e

Roma - piazza Navona a numero Chiuso per le feste di Natale : piazza Navona a numero chiuso. È questa la decisione messa nero su bianco nel piano di sicurezza di Roma per le festività natalizie.Secondo quanto riporta l'Ansa, piazza Navona quest'anno sarà a numero chiuso. Per le feste di Natale è stato infatti emanato un piano di sicurezza che prevede una capienza massima di 12mila persone. All'ingresso del luogo che ogni anno, non senza polemiche, ospita la festa della Befana, con bancarelle ...

Roma - piazza Navona a "numero Chiuso" per le feste natalizie : Per le festività natalizie piazza Navona , che tradizionalmente ospita la festa della Befana a Roma e quindi è sempre molto frequentata, sarà a "numero chiuso". Lo prevede il piano di sicurezza messo ...

Roma - piazza Navona a "numero Chiuso" per Natale : Per ragioni di sicurezza la capienza massima fissata è di 12 mila persone. Provvedimenti simili anche per altre piazze del centro storico

Roma - Spagna e Fontana di Trevi - le piazze a numero Chiuso : 'C'è pericolo attentati' : Feste di Natale nelle piazze del Centro ma a numero chiuso. Non solo a piazza Navona (dove non si potranno superare le 10.250 presenze contemporaneamente e l'accesso avverrà con appositi varchi e ...

Caserta - Chiuso il night club Alife Elisir. 'Costretta a farlo con 10 persone' : Caserta Scambi di coppia, prostituzione e prestazioni sessuali. A raccontare ciò che succedeva all'interno del night club Alife Elisir, a Caserta, alla vigilia della sentenza del processo che vede ...

Magliana - Chiuso dal questore un bar. Licenza sospesa per 60 giorni : “Fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. È questa la motivazione alla base della sospensione della Licenza per 60 giorni, e della conseguente chiusura, di un bar in zona Magliana. Provvedimento, adottato dal questore Guido Marino, conseguenza in particolare di un episodio avvenuto lo scorso 25 novembre, quando era stato necessario l’intervento delle […] L'articolo Magliana, chiuso dal questore un bar. Licenza sospesa per ...

Alessandra Mussolini indignata per il servizio su Predappio? Quel santuario va Chiuso : La nipote del Duce dichiara guerra ad un programma Rai, Agorà, e all’inviata del programma Irene Benassi. Non sappiamo se la guerra si limiterà alle annunciate querele oppure se scenderanno in campo i ragazzotti di Forza Nuova, di CasaPound o naziskin variamente etichettati. Sta di fatto che il programma e la collega hanno già collezionato una bella seQuela di insulti e minacce. Ma tant’è. In questo Paese ormai si sdogana tutto. Si può ...

Steyci Escalona : 'Così mi hanno arrestato e rinChiuso per 10 mesi' : Steyci Brigitte Escalona Mendoza è la studentessa venezuelana che si era recata a Bruxelles per consegnare al parlamento europeo una petizione contro gli abusi del