: RT @fattoquotidiano: Chirurgo a Valencia: “In Italia devi aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria” - < > Quando Matteo Frasson è… - RaffaellaB5 : RT @fattoquotidiano: Chirurgo a Valencia: “In Italia devi aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria” - < > Quando Matteo Frasson è… - silviabest77 : Chirurgo a Valencia: “In Italia devi aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria” - Rog_2 : RT @fattoquotidiano: Chirurgo a Valencia: “In Italia devi aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria” - < > Quando Matteo Frasson è… - RealTimeNews__ : RT @fattoquotidiano: Chirurgo a Valencia: “In Italia devi aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria” - < > Quando Matteo Frasson è… - Marco__Bellucci : RT @fattoquotidiano: Chirurgo a Valencia: “In Italia devi aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria” - < > Quando Matteo Frasson è… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Quando Matteo Frasson è arrivato per la prima volta ainsieme a sua moglie, erano passati due giorni dalla sua laurea Specialistica in Chirurgia: “Venivamo dal freddo e grigio clima milanese – racconta – il fine settimana successivo stavamo sdraiati in spiaggia con 20 gradi e ci siamo detti ‘Da qui non ci muoviamo più’”. Era il 13 novembre del 2009: “Ho una memoria pessima, ma quella data me la ricordo come l’inizio di una nuova vita”. Da ottoMatteo lavora comedel servizio di Chirurgia generale e digestiva all’Hospital Universitari i Politecnic di. Nel 2016 è stato premiato con la migliore pubblicazione in Spagna in ambito chirurgico ed è appena stato nominato Profesor Aosociado alla Universidad de: “Qui hai la possibilità di crescere”, spiega. Originario di Gallarate, Matteo, 38, è arrivato a Milano all’Università San Raffaele per il ...