Chelsea | Conte pensa ad un pupillo | Vidal obiettivo numero uno dei Blues

Chelsea-Vidal - a volte ritornano : il Bayern fissa il prezzo - ecco quanto costa il pupillo di Conte : Antonio Conte vorrebbe Vidal al Chelsea, pronta un'offensiva al Bayern Monaco che non lo ritiene incedibile: ecco quanto è valutato il cartellino del cileno LaPresse/Reuters Quando erano insieme alla ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...

Milan - contatto Conte-Bonucci : il capitano rossonero verso il Chelsea : Milan, contatto Conte-Bonucci: il capitano rossonero verso il Chelsea Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, contatto Conte-Bonucci – Nei giorni scorsi si è vociferato dell’ipotesi di un addio di Leonardo Bonucci dal Milan già a gennaio. La società rossonera ha prontamente smentito ogni possibilità di un trasferimento dell’ex Juventus. Una ...

Chelsea - Conte : 'Proveremo a rinforzarci sul mercato a gennaio' : LONDRA (INGHILTERRA) - Ben venga qualche rinforzo. Col Chelsea in corsa su tutti i fronti, Antonio Conte guarda con interesse al mercato di gennaio. 'Parlerò col club per provare a trovare la ...

Conte furioso - il Manchester United mette gli occhi su Hazard : l'offerta di Mourinho al Chelsea è folle : Josè Mourinho pronto a soffiare al Chelsea di Antonio Conte la sua stella più luminosa: il Manchester United pensa ad Eden Hazard Josè Mourinho vuole a tutti i costi, per la prossima stagione, Eden ...

Conte non ci sta : "Via dal Chelsea? Merito rispetto" : Antonio Conte dice basta: il manager del Chelsea non ne può più delle indiscrezioni che un giorno sì e l’altro pure la stampa inglese pubblica sul proprio futuro. Nei giorni scorsi sono circolate nuove voci su un suo possibile addio ai Blues, con la panchina che sarebbe affidata nuovamente a Carlo Ancelotti. "Ogni giorno ci sono voci sul mio futuro - dice Conte dopo la vittoria sul Southampton - ma non è giusto perché penso di meritare un ...

Conte furioso : “pretendo rispetto” - lo sfogo del tecnico del Chelsea : “Ogni giorno ci sono voci sul mio futuro ma non e’ giusto perche’ penso di meritare un po’ di rispetto per quello che ho fatto la scorsa stagione e per quello che sto facendo adesso”. Antonio Conte sbotta. Dopo la gara vinta contro il Southampton il tecnico salentino ha attaccato i media inglesi che ne mettono in dubbio il futuro sulla panchina del Chelsea. “Leggere ogni settimana che la societa’ ha ...

Chelsea - silurato Conte. Al suo posto arriva Ancelotti : Carlo Ancelotti potrebbe essere nominato nuovo manager del Chelsea prima dell'inizio della prossima stagione. Secondo il Daily Record il tecnico italiano tornerà a Stamford Bridge prima che inizi la ...

Clamorosa bomba dalla Premier : Ancelotti al Chelsea - via libera per Conte al Milan! : Carlo Ancelotti tornera’ al Chelsea. La scorsa settimana era stato il “The Sun” ad assicurarlo, oggi anche il “Daily Record” conferma, spiegando che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare prima del termine della stagione. L’ex allenatore del Bayern Monaco, esonerato dai campioni di Germania, prendera’ il posto del connazionale Antonio Conte che lo scorso anno ha riportato i “blues” al ...