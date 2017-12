Cartelle esattoriali sospese fino al 7 gennaio | nel Lazio guadagnano tempo in 75mila

Natale senza Cartelle esattoriali : congelati 44mila avvisi in Campania : Agenzia delle entrate-Riscossione sospende l'invio delle cartelle a Natale. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 in Campania era prevista la spedizione di circa 44 mila atti che invece resteranno '...

Rottamazione Cartelle esattoriali - l’ultima chance per rientrare e le regole per chi vuole farla ora : Ultime ore per rientrare in carreggiata per chi voleva aveva chiesto di rottamare le cartelle esattoriali ma alla prova dei fatti, a luglio e settembre, non era riuscito a far fronte a tutti o parte dei pagamenti delle prime due rate. Il decreto fiscale in vigore dal 6 dicembre dopo le modifiche apportate al testo dal Parlamento, ha sancito la possibilità del “ripescaggio” dei morosi entro giovedì 7 dicembre, data ultima di pagamento anche per ...

ROTTAMAZIONE DELLE Cartelle ESATTORIALI/ La scadenza oggi : il bollettino Rav per il pagamento : ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: perché bisogna pagare entro oggi. Mancando la scadenza fiscale del 7 dicembre, si perdono i vari benefici, tra i quali gli annullamenti DELLE sanzioni(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 13:05:00 GMT)

Rottamazione Cartelle esattoriali : giovedì 7 dicembre ultimo giorno per mettersi in regola : Giovedì 7 dicembre sarà l'ultimo giorno utile per pagare le rate delle cartelle esattoriali scadute a luglio, settembre e novembre 2017, in modo tale da poter beneficiare della prima tornata di Rottamazione. La procedura di presentazione della domanda per la definizione agevolata, prevista dal decreto fiscale del 2016, si era chiusa il 21 aprile scorso, mentre il termine per mettersi in regola con i pagamenti è stato ...

Rottamazione Cartelle esattoriali - nuovo modulo : tutte le informazioni su termini e scadenze : Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 172 del 2017, di conversione con modifiche del ...

Decreto Fiscale - anche i vigili possono notificare le Cartelle esattoriali : Dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, il Decreto Fiscale è approdato alla Camera, al vaglio della Commissione Bilancio. Tra le novità del maxiemendamento al d.l. n. 148/2017 c’è anche la semplificazione della procedura di recapito delle cartelle esattoriali ai contribuenti attraverso anche gli agenti della polizia municipale o i messi comunali. La modifica riguarda l’articolo 26 del d.p.r. n. 602/1973 sulle modalità di ...

Rottamazione Cartelle esattoriali bis - come funziona : Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, la ”Rottamazione dei carichi” cioè la definizione agevolata può essere richiesta per i carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Il beneficio non è subordinato all’avvenuta notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’avviso di recupero emesso dall’INPS ma soltanto alla data in cui l’atto è ...

Decreto fisco - primo sì al Senato. Dalle Cartelle esattoriali alla cannabis - ecco cosa cambia : Con 148 voti favorevoli e 115 contrari (nessun astenuto) il Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal governo Gentiloni sul Dl fisco. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Il Decreto deve essere convertito in legge entro il 15 dicembre. Tra i voti favorevoli al maxi-emendamento del governo, che sostituisce interamente il disegno di legge di conversione del Decreto legge, figurano quelli del gruppo Ala. I ...

Rottamazione Cartelle esattoriali : arriva una nuova sanatoria : Negli ultimi anni il contribuente che non ha pagato in tempo una multa, il bollo auto o le imposte sui redditi è spesso incappato in un aumento del tasso di interesse nella propria cartella esattoriale. Per questo motivo è prevista, per il prossimo maggio del 2018, una manovra che consentirà ai cittadini che intendono regolare i propri conti, di ridurre gli interessi di mora e i costi delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate permetterà al ...

Rottamazione Cartelle esattoriali - siamo al condono del condono del condono : mese che vai legge che trovi : In principio fu la “Rottamazione” delle cartelle esattoriali fino al 2016. Poi, a furia di ritocchi, si è arrivati a qualcosa che assomiglia molto a quel rotolo di carta igienica che “corre, corre, e non finisce mai”: siamo infatti al condono del condono del condono e il rischio è che non sia ancora finita. L’idea originaria della “Rottamazione” aveva avuto l’indubbio merito di prevedere la cancellazione degli odiati interessi di mora e delle ...

Più tempo per rottamare le Cartelle esattoriali : Più tempo per aderire alla rottamazione delle cartelle. L'emendamento del Pd al decreto fiscale collegato alla manovra, approvato dalla commissione Bilancio del Senato, riscrive la rottamazione e ...