Carlo Conti | dal 5 gennaio su Rai3 con ' Ieri e oggi' | 5 puntate di tv vintage

Carlo Conti : 'Per me un 2018 vintage - tra Ieri e Oggi e La Corrida' : E pure la tanto criticata vittoria de Il Volo in realtà ha contribuito a riportare il marchio Sanremo in tutto il mondo , quindi ha fatto bene al festival", conclude.

Carlo Conti farà ‘La Corrida’ su Radio 2 e poi in tv : La Corrida tornerà in televisione: a svelare la notizia il dg della Rai Mario Orfeo che ha annunciato anche che alla conduzione ci sarà Carlo Conti! Si preannuncia un 2018 ricco di impegni televisivi per Carlo Conti. Il conduttore toscano, infatti, sarà il conduttore della nuovissima edizione de “La Corrida” in arrivo durante i prossimi mesi su Rai 1. La Corrida 2018: anticipazioni #Casting per programma tv di Rai1 #LaCorrida con ...

Carlo CONTI/ Presenta Romeo e Giulietta ai giorni nostri (Panariello sotto l'albero) : tCARLO CONTI in prima serata ma questa volta nei panni di ospite dello show Panariello sotto le stelle ultimamente balzato alla cronaca per la staffetta televisia con Fabrizio Frizzi(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:55:00 GMT)

Carlo Conti/ Il 13 aprile insieme al padrone di casa e a Pieraccioni a New York (Panariello sotto l'albero) : tCarlo Conti in prima serata ma questa volta nei panni di ospite dello show Panariello sotto le stelle ultimamente balzato alla cronaca per la staffetta televisia con Fabrizio Frizzi(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:36:00 GMT)

Panariello sotto l'albero - anticipazioni puntata del 22 dicembre : ospiti Biagio Antonacci - Benji&Fede - Cristina D'Avena - Carlo Conti... : Venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Rai1 andrà in onda la seconda puntata di Panariello sotto l'albero dal Modigliani Forum di Livorno.New entry sul palco accanto a Giorgio Panariello sarà Diana Del Bufalo.prosegui la letturaPanariello sotto l'albero, anticipazioni puntata del 22 dicembre: ospiti Biagio Antonacci, Benji&Fede, Cristina D'Avena, Carlo Conti... pubblicato su Realityshow 21 dicembre 2017 19:15.

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Carlo Conti riporta in tv "La Corrida" : Carlo Conti riporta in Rai La Corrida. Lo ha annunciato Mario Orfeo, dg della Rai, nel corso della conferenza stampa di presentazione di RaiPlay Radio. ...

Ieri e oggi - Carlo Conti su Rai3 dal 5 gennaio in seconda serata : protagonisti i vip che ripercorrono la loro carriera - ecco i primi ospiti : Mancava solo la data di partenza. Tv Sorrisi e Canzoni svela che andrà in onda da venerdì 5 gennaio in seconda serata su Rai3 Ieri e oggi, condotto da Carlo Conti.Lo show, che debuttò il 21 novembre 1967 e terminò nel 1980, verteva essenzialmente sulla messa in onda, in ciascuna puntata, di spezzoni di trasmissioni televisive del passato riguardanti tre personaggi del mondo dello spettacolo (cinema, musica, teatro e, ovviamente, tv), ...

FABRIZIO FRIZZI/ Come sta? ‘Staffetta’ con Carlo Conti all’Eredità nei prossimi mesi (ultime notizie) : FABRIZIO FRIZZI: “Spero vada tutto bene”. I fan del conduttore preoccupati: non si è ancora completamente ristabilito? Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 10:22:00 GMT)

Michele Santoro e Carlo Conti - il 2018 di Raitre comincia col botto : Michele Santoro e Carlo Conti sono i big di inizio 2018 per Raitre. Il teletribuno ricomincia l'avventura del suo programma dal titolo M l'11 gennaio (quattro prime serate del giovedì), mentre l'ex ...

Fabrizio Frizzi torna all’Eredità accanto a Carlo Conti : l’emozionante dichiarazione : Per la gioia dei telespettatori che da quel giorno di ottobre non hanno smesso di inondarlo d’affetto, ieri Fabrizio Frizzi è tornato...

Carlo Conti approda su Rai3 con “Ieri e Oggi” : Un nuovo impegno televisivo per Carlo Conti che da gennaio 2018 sarà conduttore del programma “Ieri e Oggi” in onda su Rai 3 Dopo il grande successo di “Tale e Quale Show” e dell’evento celebrativo “60 Zecchini” in occasione del 60imo anniversario del festival canoro dei bambini, Carlo Conti è pronto a tornare in tv con un nuovo programma televisiva. Questa volta il conduttore approda su Rai 3 per ...

Fabrizio Frizzi a L'Eredità/ Video - con Carlo Conti saluta Gerry Scotti : "Grazie per le tue belle parole" : Fabrizio Frizzi alL'Eredità, Video: il conduttore torna in tv con Carlo Conti. “Con me è stato protettivo, un vero amico”, ha dichiarato sul collega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 19:50:00 GMT)