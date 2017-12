Carlo Calenda attivissimo a fine legislatura | ma non si candiderà La proposta di

: RT @angelalupo10: Carlo #Calenda, un bravo Ministro della Repubblica, un bravo Italiano che vuole bene all’#Italia (e che continuerà nell’o… - sassi_mario : RT @angelalupo10: Carlo #Calenda, un bravo Ministro della Repubblica, un bravo Italiano che vuole bene all’#Italia (e che continuerà nell’o… - gcunico : Da leggere l’intervista a Carlo Calenda sul Corriere di oggi. - angelalupo10 : Carlo #Calenda, un bravo Ministro della Repubblica, un bravo Italiano che vuole bene all’#Italia (e che continuerà… - silvianalon : RT @RosaPolacco: Una Costituente per la Terza Repubblica (e molte altre cose). Nell’ultimo giorno di legislatura, l’intervista a Carlo Cal… - BeppeSammartino : RT @RosaPolacco: Una Costituente per la Terza Repubblica (e molte altre cose). Nell’ultimo giorno di legislatura, l’intervista a Carlo Cal… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Non si presenterà alle elezioni, ma l'ultimo mese lo ha visto in prima linea come mai prima d'ora. Protagonista di un aspro scontro su Ilva con gli enti locali - il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco di Taranto -per il futuro dell'Alcoa fino alla pizza mangiata con gli operai che da mesi presidiano l'area industriale del Sulcis, molto presente sulle colonne dei principali quotidiani. Da ultimo, sul Corriere della Sera, il ministro dello Sviluppo Economicolancia la suaper la prossima: un'Assemblea Costituente per gestire la nascita della Terza Repubblica e non venire travolti da essa.si colloca nel centrosinistra, si dice "orgoglioso" del suo lavoro sotto tre presidenti del Pd, guarda "con grande interesse all'operazione di Emma Bonino" e ritiene fondamentale che il centrosinistra "recuperi il linguaggio ...