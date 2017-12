Capodanno con l' arte | mostre da vedere

Lanciano - il Fenaroli si prepara per i tradizionali concerti di Capodanno EMF - Abruzzo in Video : Una straordinaria coppia nella vita e nell'arte; due cantanti che vivono in Abruzzo ma hanno al loro attivo innumerevoli produzioni nei teatri di tutto il mondo, dal Metropolitan di New York alla ...

Roma - parata di Capodanno e concerti nelle Chiese della Capitale : Roma, 27 dic. (askanews) - Come di consuetudine, insieme alla Rome Parade di Capodanno in programma nel cuore del Tridente Romano il pomeriggio del primo gennaio 2018, la compagnia londinese ...

Capodanno senza bòtti - ma è solo un consiglio : Prato, via alla campagna di sensibilizzazione del Comune. Gli animalisti: Vanno vietati con un'ordinanza. La replica dell'assessore Faltoni: Inapplicabile, andrebbe militarizzata la città.

Capodanno 2018 : i concerti di San Silvestro da non perdere : Freschi del triplo disco di platino per le vendite in Italia della loro hit Be Mine , gli Ofenbach sono pronti a conquistare il mondo con il loro trascinante mix di house e rock, con oltre cento ...

Grossa promozione Wind per Capodanno : inizio 2018 con 5GB quasi regalati : Interessantissima promozione Wind quella segnalata oggi 27 dicembre per parte dei clienti legati all'operatore, in riferimento allo scorcio finale del 2017 e a quello iniziale del nuovo anno. Dopo l'iniziativa relativa alla ricarica extra gratis, pari al 10% dell'importo pagato se effettuata online e al centro di un nostro approfondimento questa mattina, adesso tocca prendere in esame un'altra mossa di marketing tutto sommato interessante per ...

Il Capodanno a Cuneo è anche all'aperto con la festa in piazza Europa : piazza Europa, a Cuneo, l'ultimo dell'anno ospiterà la quattordicesima edizione del Capodanno in piazza. Capofila dell'evento l'associazione All4U, che lo organizza con il patrocinio e il contributo ...

Paola Barale : "Voglio bene a Raz ma a Capodanno sarò con un altro" : Paola Barale non insegue il successo. In tv è pronta a tornarci solo con un bel progetto, intanto gira il mondo, nella nuova veste di "travel influencer" raccontando i viaggi sui social. Al settimanale " Chi " la showgirl 50enne racconta però di più, confessa che non le manca niente, "neanche l' amore ". "...

Deejay on ice a Riccione con Annalisa - Benji e Fede e molti altri da Capodanno all’Epifania : tutti gli ospiti : Deejay on ice a Riccione per festeggiare con Annalisa, Benji e Fede e molti altri artisti l'arrivo del nuovo anno e le vacanze di Natale. Il programma di Deejay on ice a Riccione è ricco e vasto, comprende gli YouTuber più famosi e i cantanti più apprezzati del momento. Gli eventi hanno avuto inizio già nella prima metà del mese di dicembre con Linus e i Mates, WAD, Fabio B, lowlow, Leonardo Decarli e Gordon. Proseguiranno la notte di ...

Genova a Capodanno : musica - concerti e Rolli night : Genova a capodanno non è solamente sommersa da musica e fuochi d'artificio: arte e cultura riempiono le strade della città. Ad aprire le porte alla cultura sono otto degli splendidi Palazzi dei Rolli - Patrimonio Unesco, dimore storiche edificate tra il '500 e il '600 da famiglie nobili. La visita guidata parte da Via Garibaldi per dividersi in due itinerari: "I Rolli nascosti. Dai palazzi nuovi a quelli rinnovati" è un percorso che vi porta ...

Capodanno in casa vacanza : Livigno la più cara - Palermo la più economica : “Che programmi hai per Capodanno?” è arrivato il momento di trovare risposte a questa temutissima domanda, anche perché le località vacanziere più richieste sono praticamente vicine al tutto esaurito, soprattutto se si parla di montagna, dove soggiornare nell’ultimo dell’anno richiede una spesa molto elevata. Secondo un’analisi di Casevacanza sui prezzi degli affitti brevi per il weekend di Capodanno, se la spesa media in Italia è pari a 30 euro ...

Il Capodanno in piazza Ranzoni a Verbania : la festa a ingresso libero a cui non mancare. Con Dj Paolino di Radio 105 : Dalle 00,30 alle 02,30 dj set con special Voice 'Paolino' di Radio 105 e spettacoli ed acrobazie curati dalla compagnia 'Le Salamandre'. Organizza E20 VB

Maggiore Music Festival. Al via la seconda edizione il 5 gennaio 2018 con il concerto di Capodanno al teatro Il Maggiore : Il cartellone (tutti gli spettacoli sono al Maggiore alle ore 21) sarà aperto il 5 gennaio 2018 con il concerto DI capodanno (con Marcello Miramonti al violino e Roberto Armocida al sassofono); ...

Dopo il Concerto di Natale - al Teatro Unione arriva quello di Capodanno : Uno spettacolo meraviglioso applaudito da centinaia di spettatori che da giorni avevano fatto annunciare il "sold out" per il Concerto di Natale, Suoni per il mondo. Un nuovo entusiasmante successo per l'associazione XXI secolo, incaricata dall'amministrazione comunale di donare la magia della musica in prossimità delle festività natalizie, ricevendo una ...