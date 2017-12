Capodanno - anche Tosca al Circo Massimo : ... Palm Court Quartet (musica da cinema), Piero Brega Duo (folk), lo spettacolo di acrobazia e danza su "palcoscenico verticale" della compagnia Il Posto, gli spettacoli unici e senza parole della ...

Capodanno - anche Tosca al Circo Massimo : Capodanno, anche Tosca al Circo Massimo il 31 dicembre con lo spettacolo internazionale de La Fura dels Baus. 24 ore di festa fino alla sera... L'articolo Capodanno, anche Tosca al Circo Massimo su Roma Daily News.

Ora anche il Capodanno è diventato antifascista : Il Capodanno antifascista è l'ultima trovata di "Infospazio Chinatown" e "Marzolo occupata". Le due organizzazioni padovane - infatti - "offrono" la partecipazione ad una serata speciale: "Dalle 18.00 all'Infospazio Chinatown (via Varese 10, rione Palestro) Capodanno popolare - si legge sulla pagina Facebook dedicata all'evento - con "aperitivo, musica, ...

Il Capodanno a Cuneo è anche all'aperto con la festa in piazza Europa : piazza Europa, a Cuneo, l'ultimo dell'anno ospiterà la quattordicesima edizione del Capodanno in piazza. Capofila dell'evento l'associazione All4U, che lo organizza con il patrocinio e il contributo ...

Calendario Serie A - si giocherà anche durante le feste di Natale! Tutte le date e gli orari tra Vigilia - Capodanno e Befana. E la Coppa Italia… : Si preannuncia una vera e propria scorpacciata di calcio per tutti gli appassionati durante le vacanze natalizie: dal 22 dicembre al 6 gennaio non ci si ferma praticamente mai: ben tre giornate di Serie A e i quarti di finale della Coppa Italia per vivere intensamente le due settimane di feste. Ci sarà davvero da divertirsi! Per la prima volta in Italia non si osserva la sosta e allora tutti in campo proprio come accade in Inghilterra. Prima del ...

Non solo Marco Mengoni - anche Gabry Ponte al Capodanno 2018 a Bari : tutti i dettagli : Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e Gabry Ponte. Radionorba annuncia un nuovo protagonista della notte più lunga dell'anno, che unisce l'anno vecchio all'anno nuovo. Il 31 dicembre, in Piazza Prefettura e in diretta RadioTv, oltre al già annunciato Marco Mengoni ci sarà anche Gabry Ponte per brindare all'arrivo del nuovo anno. L’evento di Capodanno di Bari prodotto da Radionorba si arricchisce, lo annuncia Marco Montrone, presidente di ...