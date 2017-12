Capodanno all’estero? Un’app aiuta a scegliere dove mangiare

: Capodanno all’estero? Una app aiuta a scegliere dove mangiare - Sicinform : Capodanno all’estero? Una app aiuta a scegliere dove mangiare - italiachiama : #Capodanno all’estero, tutti i buoni motivi per svegliarsi il 1 gennaio a #Lanzarote [FOTO] Lanzarote ha un proprio… - Cocchi64Cocchi : RT @danasanto31: Ultima settimana dell'anno tutta all'estero dal 27 al 30 sarò al CLUB GOLDWAND a Rieben Dei Baden vicino Zurigo e la notte… - danasanto31 : Ultima settimana dell'anno tutta all'estero dal 27 al 30 sarò al CLUB GOLDWAND a Rieben Dei Baden vicino Zurigo e l… - whoisGioTellier : "Capodanno all'estero o capodanno a Milano?" — in vena di fare festa -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Secondo una recente indagine di Kayak, gli italiani che trascorreranno ilviaggiando punteranno sulle città d’arte italiane e sulle destinazioni europee. Se Londra si conferma ancora una volta la destinazione più cercata nel 2017, tra le mete preferite spiccano anche Amsterdam e Parigi. Secondo Skyscanner, invece, ai viaggiatori del Belpaese piace la Spagna. Qualunque siano i piani di viaggio, resta sempre il problema su cosa fare a, ma anche in questo caso viene in aiuto la tecnologia. Oggi, infatti, è possibile non solo prenotare volo, alloggio e visite guidate online, ma anche i ristoranti grazie a TheFork, principale app di prenotazione online dei ristoranti attiva in 11 Paesi, con 40.000 insegne prenotabili in Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Danimarca, Svizzera, Belgio e Brasile, mentre opera in Australia come Dimmi. TheFork permette di ...