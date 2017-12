Canoa velocità | Carlo Tacchini mira alla definitiva consacrazione nel 2018 Colmare

Canoa velocità - il 2017 dell’Italia. La stagione del rilancio per gli azzurri : Carlo Tacchini, Nicolae e Sergiu Craciun: sono loro le punte di diamante del 2017 della Canoa velocità italiana, che nell’anno post olimpico si è rilanciata, gettando solide basi per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Agli Europei di Plovdiv è arrivato uno splendido bronzo nella specialità olimpica del C2 1000 metri proprio grazie ai fratelli Craciun. Al contrario il poliziotto verbanese, dominatore tra gli Under 23, a livello senior ha ...