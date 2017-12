Canoa velocità - Carlo Tacchini mira alla definitiva consacrazione nel 2018. Colmare l’ultimo gap per le medaglie nella gara olimpica : Due buoni quarti posti nelle gare più importanti della stagione: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo del 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ceco Martin Fuksa, ...

Canoa velocità - il 2017 dell’Italia. La stagione del rilancio per gli azzurri : Carlo Tacchini, Nicolae e Sergiu Craciun: sono loro le punte di diamante del 2017 della Canoa velocità italiana, che nell’anno post olimpico si è rilanciata, gettando solide basi per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Agli Europei di Plovdiv è arrivato uno splendido bronzo nella specialità olimpica del C2 1000 metri proprio grazie ai fratelli Craciun. Al contrario il poliziotto verbanese, dominatore tra gli Under 23, a livello senior ha ...