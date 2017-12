Calenda | Ilva e Alitalia nei pensieri del Ministro

L'ultima puntata del litigio Emiliano- Calenda sull'Ilva : Roma, 22 dic. (askanews) 'Non conosco la lobby del carbone, l'altra volta aveva detto che c'era la lobby del gas. Sono un po' abituato agli insulti di Emiliano, non è questo il problema. Il problema, ...

Perché Emiliano e Calenda stanno litigando in questo modo sull'Ilva : Lo scontro sull' Ilva di Taranto sta diventando una questione personale tra il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , e il governatore della Puglia, Michele Emiliano , che non intende ...

Calenda : senza ritiro del ricorso Ilva chiude il 9 gennaio. Ira Emiliano : «Ha avuto crisi isterica» : Il confronto al ministero con gli enti locali non ha avvicinato le parti: per Calenda senza il ritiro del ricorso al Tar di Comune di Taranto e Regione Puglia non può proseguire. Per il governatore: si può trovare una soluzione anche senza il ministro, che è pro tempore