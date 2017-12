Calciomercato Roma | Vrsaljko e Badelj due idee per gennaio

Calciomercato - lo scippo della Juventus alla Roma : Pellegrini a gennaio - basta la clausola : Il 21enne Lorenzo Pellegrini , giovane centrocampista della Roma, è nel mirino della Juventus. Dopo i due anni alla grande a Sassuolo, la stellina dell'Under 21 potrebbe finire a Torino già a gennaio: ...

Calciomercato Roma - novità dalla Spagna : “si avvicina il regalo per Di Francesco” : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla sconfitta nello scontro scudetto contro la Juventus, match che ha dato comunque importanti indicazioni in vista del proseguo del torneo, i giallorossi possono lottare fino alla fine e solo un errore clamoroso nel finale dell’attaccante Schick ha impedito di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la rosa, ...

Calciomercato Roma: Strootman potrebbe essere ceduto già a gennaio, per assicurarsi un nuovo centrocampista e un esterno d'attacco

Calciomercato Roma: Monchi starebbe studiando un doppio colpo in mezzo al campo con l'arrivo di Milan Badelj e la cessione di Maxime Gonalons.

Calciomercato : è iniziato il countdown. I possibili colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e non solo : ... biancocelesti in semifinale di Coppa Italia con il gol di Lulic (Video) Juventus, Dybala nel mirino del Manchester United Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming gratis, Coppa Italia oggi 26/12 ...

Calciomercato Roma - due mosse per l’assalto allo scudetto : le ultime novità : Calciomercato Roma – La Roma deve darsi una scossa dopo la sconfitta in casa della Juventus. La gara dell’Allianz Stadium, carica di tante aspettative, ha un po’ abbattuto i giallorossi, che adesso devono trovare nuova linfa grazie anche al Calciomercato che sta per iniziare. Monchi nelle ultime settimane ha un po’ bluffato, dichiarando di non voler agire in maniera copiosa nel mese di gennaio. In realtà però la Roma ...

Calciomercato Roma: dopo i rinnovi siglati da Manolas e Perotti si punta a blindare Stephan El Shaarawy.

CALCIOMERCATO ROMA: caccia ad un centrocampista per rafforzare la mediana. Dall'Inghilterra spunta il nome di Marouane Fellaini

Calciomercato Roma - bomba dall’Inghilterra : “si tenta il colpo per il centrocampo” : Calciomercato Roma – La Roma del tecnico Di Francesco è reduce dalla sconfitta contro la Juventus, il big match ha però aumentato la consapevolezza in casa giallorossa di poter lottare per il titolo solo un clamoroso errore di Schick nei minuti finali ha impedito di conquistare un risultato positivo. La dirigenza non sta a guardare e ha intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dall’Inghilterra. ...

Calciomercato Roma: Monchi ha messo nel mirino l'attaccante tedesco classe 1996 Timo Werner che gioca nei Red Bull Lipsia. Sarà il vice Dzeko?

Calciomercato Roma - la storia degli affari di Monchi a gennaio : "Mercato? Siamo bene così". Lapidario, coinciso. Con una sentenza che dice tutto, anche perché basta vedere la sua storia "di mercato" nella sessione invernale. Pochi acquisti e nessun colpo ad ...

CALCIOMERCATO ROMA: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.

Calciomercato Roma: Bruno Peres pronto a partire