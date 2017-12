Calciomercato Napoli - contropartita di grande livello per arrivare a Inglese? : A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale di Calciomercato, in casa Napoli non si fa altro che parlare di quelle che potrebbero essere le operazioni che presto potranno essere messe a segno dalla dirigenza partenopea e di quelle cessioni che, allo stesso tempo, potranno essere piazzate a partire dal primo di gennaio. Inutile dire come tenga banco principalmente la questione legata a Roberto Inglese del Chievo Verona, e per ...

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Calciomercato Napoli/ News - Carrasco via a gennaio : Giuntoli ci pensa (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: si lavora per anticipare l'arrivo di Amato Ciciretti anche se c'è da convincere il Benevento e questo non sarà affato facile.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:35:00 GMT)

Calciomercato Napoli - arriva Vrsaljko? La decisione definitiva dell’Atletico Madrid : Diego Simeone ha scelto: Sime Vrsaljko resta, Yannick Ferreira-Carrasco puo’ partire. L’Atletico Madrid, che dall’1 gennaio potra’ finalmente contare su Vitolo e Diego Costa una volta scaduto l’embargo Fifa, ha bisogno di fare cassa e le cessioni preventivate di Vietto e Gaitan non possono bastare. Ne serve almeno un’altra e se fino a qualche giorno fa l’indiziato numero uno sembrava il croato ex di ...

Calciomercato Napoli/ News - si lavora per anticipare l'arrivo di Ciciretti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: si lavora per anticipare l'arrivo di Amato Ciciretti anche se c'è da convincere il Benevento e questo non sarà affato facile.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 03:38:00 GMT)

Calciomercato Napoli - cercasi terzino : tutti i nomi sulla lista di Giuntoli : Calciomercato Napoli, cercasi terzino: tutti i nomi sulla lista di Giuntoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, I nomi PER LA FASCIA- Il Napoli, nella prossima sessione di Calciomercato, dovrà necessariamente acquistare un terzino sinistro. A causa del lungo infortunio di Ghoulam e della scarsa brillantezza fisica di Mario Rui, Giuntoli ...

Calciomercato Napoli/ News : si valuta l'ipotesi Matteo Darmian in prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: dopo il grave infortunio subito da Faouzi Ghoulam il Napoli cerca un innesto per la fascia. Matteo Darmian è più che un'idea.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:37:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News : Amin Younes potrebbe arrivare a gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il NAPOLI sembra aver chiuso per Amin Younes. C'è solo da capire se arriverà a gennaio oppure a fine stagione.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:48:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News : Inglese unico colpo di gennaio - a sinistra... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Roberto Inglese dovrebbe essere l'unico acquisto di gennaio visto che a sinistra Ghoulam pare recuperare molto velocemente.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:38:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - affare Verdi rimandato a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - piace il talento dell'Udinese Antonin Barak (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:46:00 GMT)

Calciomercato Napoli : a gennaio tre colpi per sognare lo scudetto : Calciomercato Napoli: a gennaio tre colpi per sognare lo scudetto Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, OBIETTIVI PER gennaio- Il Napoli, dopo 18 partite di campionato, è primo in classifica con 45 punti conquistati. La squadra di Sarri ha già raccolto 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (con la Juventus al San Paolo). ...

Calciomercato Napoli - Younes ad un passo : accordo totale con il calciatore : Fa festa il San Paolo ( HIGHLIGHTS ) Formazioni ufficiali Napoli-Sampdoria: Insigne di nuovo titolare Napoli-Sampdoria diretta tv e streaming live, ecco dove vedere il match di sabato 23/12 Napoli, ...

Calciomercato Napoli - Giaccherini cambia maglia : ecco la (probabile) nuova destinazione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo in campionato contro la Sampdoria, la squadra di Sarri continua a guidare la classifica davanti alla Juventus. Un calciatore che non ha trovato spazio con la maglia azzurro è Emanuele Giaccherini, l’attaccante pronto a trasferirsi già nel mercato di gennaio per giocare con continuità e tornare protagonista. Nelle ultime ore contatti con il Chievo, il calciatore ...