Calciomercato Liverpool | Ufficiale l’arrivo di Van Dijk

Calciomercato - van Dijk al Liverpool per 75 milioni di sterline : è il difensore più pagato della storia : "Il Liverpool Football Club conferma l'avvenuto accordo con il Southampton per il trasferimento di Virgil van Dijk". Così i canali social dei Reds hanno ufficializzato l'arrivo del difensore centrale ...

VAN DIJK DA RECORD / Calciomercato - il Liverpool annuncia l'acquisto del centrale per 85 milioni di euro : Van DIJK da RECORD, Calciomercato: il Liverpool di Jurgen Klopp annuncia il colpo a sorpresa dal Southampton. Il difensore centrale olandese è costato addirittura 85 milioni di euro.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 19:40:00 GMT)

Calciomercato Liverpool - cifra shock per l’arrivo del difensore Van Dijk : A pochi mesi dal trasferimento di Kyle Walker (57 milioni di euro) e di Benjamin Mendy (57,5) al Manchester City, Virgil Van Dijk potrebbe diventare, a sua volta, il difensore piu’ costoso del storia. Secondo i media britannici, Southampton e Liverpool avrebbero trovato un accordo per portare alla corte di Jurgen Klopp il difensore olandese per un importo record di 75 milioni di sterline, pari a 84 milioni di euro. Con questa somma, i Reds ...

Calciomercato Juventus - svolta Emre Can : mail al Liverpool : TORINO - I tifosi della Juventus (ma anche Massimiliano Allegri) si augurano che avesse ragione Olivier Bierhoff che, un mese fa, dalle colonne di Tuttosport vaticinò che ' Emre Can all'80 per cento è ...

Calciomercato Inter/ News - attenzione al Liverpool su de Vrij (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino dovrà fare molta attenzione al Liverpool nella caccia al prossimo svincolato Stefan de Vrij.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:42:00 GMT)

Calciomercato Liverpool - Klopp pesca il terzino in Bundesliga : Il manager tedesco del Liverpool ha bisogno di un nuovo terzino sinistro e come riferito da 'Sport Bild', lo avrebbe individuato in Philipp Max dell'Augsburg. Il valore del suo cartellino si aggira ...

Calciomercato Lazio - Tare guarda in casa Liverpool : due nomi sul taccuino : Calciomercato Lazio – Dopo il ko nel derby e il pareggio beffa con la Fiorentina, la Lazio nel match con la Sampdoria, valido per la 15^ giornata di Serie A, punta a tornare alla vittoria. Uscire con i tre punti da ‘Marassi’ non sarà facile ma per rimanere in zona Champions serve mantenere il passo di quelle davanti. Intanto la dirigenza biancoceleste sta già pensando a come operare nel mercato di gennaio. Il ds Tare ha messo ...

Calciomercato Juventus/ News - duello col Liverpool per Gelson Martins (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie sui bianconeri: il Liverpool potrebbe scendere in campo per un duello di assoluto livello per arrivare all'esterno dello Sporting Gelson Martins.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 03:20:00 GMT)

Calciomercato Lazio : il Liverpool “chiama” Lotito - assalto dei Reds! : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando un inizio di stagione davvero eccellente. Ottime prestazioni in campionato e girone di Europa League abilmente superato. Tutto ciò ha fatto sì che diverse pedine dello scacchiere di Inzaghi si siano messe in luce, uno su tutti Milinkovic Savic. Sul calciatore serbo si sono posati gli occhi di diversi club europei ed uno di questi sta pensando all’assalto già nel mese di gennaio. Si tratta ...

Calciomercato Liverpool - un’altra pretendente per Coutinho : Philippe Coutinho, si sa, difficilmente a gennaio rimarrà un giocatore del Liverpool. Il giovane attaccante brasiliano avrebbe già le valigie pronte, ma è ancora sconosciuta la sua destinazione. Barcellona e Paris Saint Germain su tutte continuano il loro forcing sulla dirigenza dei Reds per cercare di strappare il loro gioiellino già nella prossima finestra di mercato. I blaugrana ritornerebbero alla carica dopo le offerte rigettate ...

Calciomercato Juventus - Emre Can si allontana : “Amo giocare per il Liverpool” : Calciomercato Juventus, Emre Can si allontana: “Amo giocare per il Liverpool” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, Emre CAN SI allontana – Emre Can è uno degli obiettivi ormai conclamati per il mercato di gennaio della Juventus. Il club bianconero ha messo da tempo nel mirino il centrocampista tedesco. L’obiettivo ...