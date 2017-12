Calciomercato Lazio | ritorno di fiamma per la difesa

Calciomercato : Lazio - Sergej Milinkovic-Savic è un tesoro da 120 mln : E' nelle mani della Lazio, uno dei principali oggetti del desiderio delle più grande squadre d'Europa (a cominciare dal Psg, pronto a fare follie per lui): si tratta di Sergej Milinkovic-Savic è uno ...

Calciomercato Lazio - il dopo-De Vrij arriva dal Genoa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, il club biancoceleste è in lotta per le zone alte della classifica ed anche in Europa League l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed alla prossima stagione, quasi certamente non farà parte della rosa De Vrij che non ha intenzione di rinnovare. Il presidente Lotito non sta a guardare ed avrebbe ...

Il Papu Gomez parla del suo futuro in chiave Calciomercato : rivelazioni interessanti… : Il Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Marca del suo futuro, ma anche del passato. Diversi anni fa fu vicinissimo all’Atletico Madrid, ma il Papu non chiude ad un futuro nella Liga: “Nel 2012, prima di andare al Metalist, cenai con Simeone a Buenos Aires perché mi voleva all’Atlético Madrid, ma il Catania chiedeva troppi soldi. Io volevo andare, ma non dipendeva da me. E’ stata una delusione, sarebbe stato un salto ...

Calciomercato Lazio - il primo rinforzo arriverà dopo la Befana : tutti i dettagli : Calciomercato Lazio – La Lazio sarà impegnata con il Crotone tra circa un’ora nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelesti puntano a tornare alla vittoria dopo il pareggio con la sconfitta con il Torino e il pareggio con l’Atalanta di domenica scorsa. Intanto arrivano conferme sull’approdo di Martin Caceres nella Capitale nel mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano tornato in Italia in estate al ...

Calciomercato Lazio live - Lotito : 'Rinnovo de Vrij? Sta a lui' : Il pari conquistato con l'Atalanta aveva rialzato il morale dopo la sconfitta col Torino, ma il clima resta lo stesso agitato in casa Lazio. A tener banco è la questione relativa al rinnovo di Stefan ...

Calciomercato Lazio - Lotito fa chiarezza sulla situazione di De Vrij : il punto della situazione : Calciomercato Lazio – In casa Lazio continua a tenere banco la situazione di Stephan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno. Negli ultimi giorni si è parlato di un principio di accordo tra il giocatore e l’Inter per giugno, ma anche la Juventus non è ancora fuori dai giochi. Intanto il patron dei capitolini, Claudio Lotito, ha fatto un punto della situazione intervistato ai microfoni di ‘Radio Incontro ...

Calciomercato Lazio/ Badia : Donsah potrebbe arrivare - mentre Murru… (esclusiva) : Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Riccardo Badia sui prossimi movimenti di mercato dei biancocelesti. Murru e Donsah nel mirino per gennaio?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 04:13:00 GMT)

Calciomercato Lazio : piace De Roon : Calciomercato Lazio: piace De Roon Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Lazio, OBIETTIVO DE Roon- La Lazio, dopo la sconfitta casalinga con il Torino e il pareggio in rimonta di Bergamo, vuole assolutamente tornare a vincere. I biancocelesti, in ogni caso, sono stati autori di un grande inizio di stagione, avendo dominato il girone di Europa League ...

Calciomercato Lazio - attenta Atalanta : biancocelesti pronti a tentare l’assalto per un tuo giocatore! : Calciomercato Lazio – La Lazio dopo il pareggio con l’Atalanta si appresta ad affrontare il Crotone nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelsti contano di tornare a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime. In casa Lazio intanto si comincia a pensare all’imminente mercato di gennaio. Il ds dei capitolini, Igli Tare, potrebbe regalare a Inzaghi un nuovo centrocampista che possa far ...

Calciomercato - Lazio : de Vrij verso il 'no' al rinnovo. Contatti con Inter e Barcellona : Calciomercato sotto l'albero, perchè con la sessione invernale di gennaio ormai alle porte alcune trattative iniziano a entrare sempre più nel vivo. In casa Lazio ad esempio a tenere banco è la ...

Calciomercato Inter/ News - de Vrij congela il rinnovo con la Lazio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il difensore centrale della Lazio Stefan de Vrij blocca il suo rinnovo con i biancocelesti, pronto a lasciare la squadra?(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 03:38:00 GMT)

Calciomercato Lazio - assalto a Badelj dopo la “semi-rottura” con la Fiorentina : subito oppure a parametro zero? : Calciomercato Lazio – La Lazio di mister Inzaghi ha bisogno di allungare la propria rosa in vista della seconda fase della stagione. La corsa alla Champions in campionato si è accesa e nei prossimi mesi tornerà anche l’Europa League. La società si sta dunque muovendo alla ricerca di qualche opportunità di mercato. Una ghiotta occasione per la Lazio è rappresentata da un calciatore già contattato in estate, il fiorentino Badelj. Il ...

Calciomercato Carpi - cercasi attaccante : si guarda in casa Lazio - ecco l’obiettivo : Calciomercato Carpi – L’obiettivo minimo del Carpi è chiudere a maggio il campionato di Serie B in zona playoff per giocarsi la possibilità di essere promosso in Serie A. Il club emiliano si appresta quindi a rafforzare la rosa nel mercato di gennaio. Uno dei nomi che piacciono molto alla società è quello di Simone Palombi della Lazio, che nella passata stagione ha giocato in prestito alla Ternana. Il club biancoceleste è pronto a ...

Calciomercato Inter - sogno Pastore : importante rivelazione del ds del Psg : Calciomercato Inter – Dopo il brusco ko con l’Udinese, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha mandato un chiaro messaggio alla dirigenza in vista del mercato di gennaio: “Ci manca chi sappia creare la superiorità numerica, saltando l’uomo”. Caratteristiche che coincidono con il profilo di Javier Pastore, sogno di mercato dei nerazzurri per la sessione invernale. L’addio dell’argentino dal Psg ...