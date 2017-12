Calciomercato Inter News | Ramires non si può | l’Uefa blocca l’operazione Ultime notizie

Calciomercato - Pastore vuole l'Inter : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

Calciomercato Inter - proposte per Cancelo : ecco la decisione del club nerazzurro : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento positivo, la squadra di Luciano Spalletti sta perdendo posizioni dopo le ultime deludenti prestazione ed è chiamata alla risposta già dalla prossima gara di campionato contro la Lazio. Arrivato in prestito dal Valencia, non è stato decisivo fino al momento l’esterno Cancelo (anche a causa degli infortuni) ma il portoghese si candida ad essere protagonista nella ...

Calciomercato Inter : una telefonata di Spalletti per sbloccare l'affare Video : Il Calciomercato invernale di riparazione è ormai alle porte e l'Inter cerchera' di giocare in anticipo su alcune operazioni per cercare di regale a Luciano #Spalletti i giusti rinforzi. E' questa quindi la strategia dei nerazzurri, come quella che servì per prendere Milan Skriniar, quando Walter Sabatini e Piero Ausilio sbaragliarono la concorrenza. Ora il difensore classe 1995 è finito nel mirino dei più grandi club europei, [Video] ma almeno ...

Calciomercato Inter - dove giocherebbe Javier Pastore? : Diamo per scontato che l'operazione vada in porto. Che nonostante tutto Javier Pastore sia già un giocatore dell'Inter di Spalletti. Prima domanda scontata: "dove giocherebbe?". Negli ultimi sei anni ...

Calciomercato Inter : il dubbio di Spalletti riguarda due giocatori da acquistare Video : Dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, l'#Inter sembra buttarsi sul #Calciomercato con l'obiettivo di arricchire la rosa e soprattutto dare a #Spalletti delle riserve all'altezza dei titolari. Il flop di risultati dovuto al pareggio contro lo Juventus, alla sconfitta in casa contro l'Udinese e quella esterna contro il Sassuolo dimostrano come l'Inter, quando deve giocare più partite durante la settimana, ha ovviamente problemi a ...

Calciomercato Inter : il Manchester City mette Skriniar nel mirino : Calciomercato Inter: il Manchester City mette Skriniar nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Manchester City SU Skriniar- L’Inter, nelle ultime due partite, ha perso contro Udinese e Sassuolo. Con queste due sconfitte, i nerazzurri hanno perso terreno nei confronti del Napoli capolista. In queste settimane, la critica si sta ...

Calciomercato Inter : il dubbio di Spalletti riguarda due giocatori da acquistare : Dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, l'Inter sembra buttarsi sul Calciomercato con l'obiettivo di arricchire la rosa e soprattutto dare a Spalletti delle riserve all'altezza dei titolari. Il flop di risultati dovuto al pareggio contro lo Juventus, alla sconfitta in casa contro l'Udinese e quella esterna contro il Sassuolo dimostrano come l'Inter, quando deve giocare più partite durante la settimana, ha ovviamente problemi a raggiungere ...