Calciomercato gennaio 2018 | svincolati di lusso | ecco tutti i nomi in Europa

Calciomercato invernale 2018 : quando inizia e finisce? Tutte le date per le trattative del mese di gennaio : Dal 3 gennaio e fino alle ore 23.00 del 31 gennaio 2018 prenderà il via il grande “Circo” del Calciomercato invernale. Il campionato di calcio di Serie A, giunto ormai quasi al termine del girone d’andata, è pronto per essere investito da quel che sarà il “Paese dei balocchi” degli affari di questo gennaio così caldo da questo punto di vista. Il mercato di riparazione, come si è solito definirlo, attira ancor più la ...

Calciomercato Genoa - a gennaio si profila un ritorno a sorpresa : le ultime : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in piena lotta per la salvezza, la squadra di Ballardini è reduce dal fondamentale successo nella gara di campionato contro il Benevento ed adesso si prepara per il match contro il Torino. Nel frattempo novità a sorpresa per quanto riguarda il mercato di gennaio, si profila infatti il ritorno del centrocampista Oscar Hiljemark, girato in prestito qualche mese fa al Panathinaikos. Le difficoltà economiche ...

Calciomercato Napoli/ News - Carrasco via a gennaio : Giuntoli ci pensa (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: si lavora per anticipare l'arrivo di Amato Ciciretti anche se c'è da convincere il Benevento e questo non sarà affato facile.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:35:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Strootman non rende : via già a gennaio? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Strootman potrebbe essere ceduto già a gennaio, per assicurarsi un nuovo centrocampista e un esterno d'attacco(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:22:00 GMT)

Calciomercato di gennaio - pronti i primi colpi : Mancano poche ore alla riapertura del Calciomercato, vediamo i primi colpi pronti per rinforzare le squadre di Serie A, in attesa dello sprint finale. Napoli La squadra di Maurizio Sarri in alcune partite di campionato ha pagato la panchina corta: dal Benevento sarà acquistato Amato Ciciretti, il giovane jolly d’attacco potrebbe anche essere girato in prestito al Chievo Verona per anticipare l’arrivo di Roberto Inglese. Per il Calciomercato ...

Calciomercato NAPOLI/ News : Amin Younes potrebbe arrivare a gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il NAPOLI sembra aver chiuso per Amin Younes. C'è solo da capire se arriverà a gennaio oppure a fine stagione.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:48:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News : Inglese unico colpo di gennaio - a sinistra... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Roberto Inglese dovrebbe essere l'unico acquisto di gennaio visto che a sinistra Ghoulam pare recuperare molto velocemente.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:38:00 GMT)

Calciomercato Roma - la storia degli affari di Monchi a gennaio : "Mercato? Siamo bene così". Lapidario, coinciso. Con una sentenza che dice tutto, anche perché basta vedere la sua storia "di mercato" nella sessione invernale. Pochi acquisti e nessun colpo ad ...

Calciomercato Juventus - dai big ai giovani : come è cambiata la tendenza a gennaio : Alle spalle le ultime due vittorie consecutive in campionato contro Bologna e Roma e inseguimento al Napoli capolista che prosegue, la Juventus è già proiettata alla prossima sfida in trasferta contro ...

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Calciomercato - Lassana Diarra si svincola : occasione per i club di Serie A già a gennaio : Lassana Diarra ha rescisso il contratto con l’Al Jazira, club degli Emirati Arabi, si tratta di una rescissione consensuale come comunicato dal club attraverso una nota sul proprio sito. Il centrocampista non scendeva in campo da ottobre, ufficialmente per un infortunio. Diarra è alla ricerca del suo ultimo contratto della carriera e potrebbe essere anche in Serie A, il calciatore infatti nel passato era stato seguito da Milan ed Inter, ...

Calciomercato Udinese - importante decisione per gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Udinese – L’Udinese è reduce dall’entusiasmante successo contro il Verona, l’arrivo in panchina di Massimo Oddo ha completamente cambiato volto alla squadra che adesso guarda con fiducia al proseguo del campionato. La prossima giornata del campionato di Serie A regalerà l’importante gara contro il Bologna, match utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Nel frattempo si stanno studiando ...

Calciomercato Napoli : a gennaio tre colpi per sognare lo scudetto : Calciomercato Napoli: a gennaio tre colpi per sognare lo scudetto Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, OBIETTIVI PER gennaio- Il Napoli, dopo 18 partite di campionato, è primo in classifica con 45 punti conquistati. La squadra di Sarri ha già raccolto 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (con la Juventus al San Paolo). ...