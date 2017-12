Calciomercato com spaventa il Toro | Belotti potrebbe essersi rotto il crociato?

Calciomercato Inter - Pastore lancia nuovi messaggi : “è un club che mi piace - ecco come stanno le cose” : I rumors di un possibile trasferimeto di Javier Pastore all’Inter continuano a circolare in maniera incessante. Il fantasista argentino è uno dei giocatori che Sabatini e Ausilio vorrebbero regalare a Spalletti per rinforzare la rosa. L’ex Palermo, intanto, ha lanciato un nuovo messaggio ai club meneghino in un’Intervista al ‘Mundo Deportivo’: “Le voci su un mio futuro all’Inter le ho sentite anche io. Il ...

Calciomercato Fiorentina - due richieste di Stefano Pioli per completare la rosa : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dal successo contro il Cagliari, importante scatto per avvicinarsi alla zona Europa, la squadra viola può lottare fino alla fine per la qualificazione ed in questo senso saranno molto importanti le prossime partite a partire dalla gara contro il Milan. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, due le richieste da parte del tecnico Stefano ...

Calciomercato Juventus - dai big ai giovani : come è cambiata la tendenza a gennaio : Alle spalle le ultime due vittorie consecutive in campionato contro Bologna e Roma e inseguimento al Napoli capolista che prosegue, la Juventus è già proiettata alla prossima sfida in trasferta contro ...

Calciomercato - Pastore svela : “contatti con l’Inter veri - ecco come stanno le cose” : Pastore è senz’altro uno degli obiettivi primari dell’Inter assieme ad altri nomi circolati nelle ultime ore quali Deulofeu e Ramirez. Il calciatore del Psg potrebbe presto lasciare il club a causa del poco spazio trovato negli ultimi mesi. Oggi parlando al Mundo Deportivo, lo stesso Pastore ha svelato di essere in contatto con Sabatini, ma la trattativa non è affatto chiusa: “Il mio agente ha avuto alcuni contatti con loro, ma senza ...

Calciomercato Genoa - Laxalt come Perin : le mosse della società che non lasciano comunque tranquilli : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Benevento, gara che non può essere fallita da parte della squadra di Ballardini per raggiungere la salvezza. Nel frattempo si pensa al mercato ed al futuro del club, la dirigenza prova ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparata, accordo ad un passo per i rinnovi del portiere Perin e di Laxalt, due mosse che però non tranquillizzano per il ...

Calciomercato Napoli - Inglese a gennaio? Il ds del Chievo svela : “ecco chi ci piace come contropartita” : Calciomercato Napoli – Intervistato dai microfoni dell’Arena, il direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, è tornato a parlare di un possibile trasferimento di Inglese al Napoli già a gennaio aprendo a Giaccherini come contropartita: “Quando parla un presidente, le dichiarazioni sono sempre importanti. Ma non posso mettermi a commentare le sue parole. Un presidente parla con un presidente. Io posso limitarmi a ricordare che ...

Calciomercato Cagliari - innesto in prospettiva : il comunicato del club : Calciomercato Cagliari – Riccardo Daga ha firmato con il Cagliari il suo primo contratto da professionista. Il giovane portiere di Cagliari, classe 2000, si è legato ai colori rossoblù sino al 2020. Daga corona così il suo percorso all’interno del settore giovanile. Dagli Esordienti a primo portiere della Primavera, in questa stagione è già entrato nel giro dei grandi, allenandosi con Cragno, Rafael e il suo giovane collega Crosta, ...

Calciomercato Genoa - si complica il difensore : altro club di A più vicino Video : Intoppo per il #Genoa sulla via che porta verso il #Calciomercato di gennaio. Luca Caldirola, difensore del Werder Brema, rischia di allontanarsi definitivamente [Video]. Il giocatore, secondo quanto annunciato dai giornalisti di Sky Sport, è infatti in trattativa avanzatissima con il Cagliari per un trasferimento nella finestra di riparazione. Accordo ad un passo coi sardi Caldirola non ha affatto gradito la scarsa considerazione del suo ...

Calciomercato Foggia - ufficiale un addio : il comunicato del club : Calciomercato Foggia – “Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Ivan Pelizzoli. A Pelizzoli va il ringraziamento della società rossonera per la professionalità e per l’impegno dimostrato nei suoi mesi trascorsi con il Foggia”. Il Foggia sta disputando una stagione deludente ed è in piena zona retrocessione, adesso i tifosi si aspettano colpi ...

Italian Sport Awards : a Calciomercato.com il premio 'miglior redazione sportiva web' : Tante le stelle del nostro Sport che verranno premiati per la stagione 2016-2017, dando lustro ai meriti Sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo mediale e della comunicazione. ...

Spalletti punzecchia la dirigenza dell’Inter : “Calciomercato? Ecco come stanno le cose” : Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Udinese. A San Siro tornerà il pubblico delle grandi occasioni, nonostante il mini-flop della gara di Coppa Italia contro il Pordenone, sbloccata solo ai rigori. “Sbagliato dire che abbiamo preso il Pordenone sotto gamba. Ho fatto troppi cambi in formazione – ammette Spalletti -. Hanno recuperato tutti, anche quelli più ...

Calciomercato Juventus/ News - Fabinho in partenza : operazione fattibile ma complicata (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie del club bianconero: il Manchester City sembra aver deciso di cedere Danilo che non rientra nei piani di Guardiola, i campioni d'Italia in prima fila.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 11:57:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina/ Boatto : Pioli deve rimanere. Babacar? è un incompiuto (esclusiva) : Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva a Giuseppe Boatto sugli ultimi movimenti in casa dei viola. Rimane vivo il dubbio panchina: Pioli rimarrà fino a giugno?(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 06:20:00 GMT)

Le storie maledette di Remo Gandolfi - da Calciomercato.com alla libreria : la recensione di un testo da non perdere : Remo parte calandosi nello sfortunato protagonista, portando in superficie sogni, ambizioni, dolori, per poi staccare, cambiare il punto di vista e proporre la cronaca secca, ma mai fredda, delle ...