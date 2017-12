Calciomercato Benevento | club scatenato | si tenta il colpo in attacco

Calciomercato Benevento - ecco il nuovo acquisto : visite mediche superate : Calciomercato Benevento – Stagione difficilissima per il Benevento, fino al momento un solo punto in classifica conquistato e salvezza che sembra difficilissima da raggiungere. La dirigenza ci crede, le prossime partite saranno decisive, nel frattempo movimento di mercato per rinforzare la rosa. E’ fatta per Jean Claude Billong, il difensore ex Maribor nella giornata di oggi si è sottoposto alle visite mediche. L'articolo ...

Calciomercato Parma - ecco il doppio colpo : le mosse per volare in A - accordo vicino con Foggia e Benevento : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce da tre pareggio consecutivi ma guarda con fiducia al proseguo della stagione, la zona promozione diretta infatti è distante solo due punti. La dirigenza nel frattempo è attivissima sul mercato e sta per piazzare un importante doppio colpo, accordi vicini con Foggia e Benevento. Per D’aversa in arrivo Antonio Vacca, centrocampista e Massimo Coda, attaccante. Due colpi veramente importanti in ...

Calciomercato Benevento - De Zerbi in conferenza stampa svela tutto : Calciomercato Benevento – Campionato difficilissimo per il Benevento, la squadra ha conquistato un solo punto in campionato ma la dirigenza ha il dovere di credere alla salvezza. Si pensa al Calciomercato, ecco le indicazioni di De Zerbi in conferenza stampa: “Ciciretti al Napoli? Era nell’aria che potesse andare via, anche se nessuno finora ha confermato nulla. Giocherà solo se lo vedrò concentrato. Ho già chiesto alla società ...

Calciomercato Benevento - salta De Ceglie : ecco il nuovo nome per il terzino sinistro : Calciomercato Benevento – Stagione da dimenticare fino al momento per il Benevento, un solo punto conquistato e per il momento salvezza che sembra difficilissima. La dirigenza ha però il dovere di crederci e muoversi sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Sfumato l’arrivo di De Ceglie, l’esterno ex Juventus non ha convinto per le condizioni fisiche e quindi si è deciso di non tesserarlo. Continua ...

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : in arrivo il difensore Billong dal Maribor : Il Benevento non vuole arrendersi e proverà fino in fondo a raggiungere la salvezza nonostante i campani abbiano un solo punto in classifica. Gli ‘Strgoni’ contano di rinforzarsi nel mercato di gennaio e Vigorito sta dimostrando di voler mettere mano al portafoglio. Dopo l’arrivo di Guilherme dal Legia Varsavia, il Benevento si appresta a mettere a segno un altro campo: si tratta di Jean-Claude Billong, difensore centrale ...

Calciomercato Benevento - colpo di scena : la decisione su De Ceglie : Calciomercato Benevento – Situazione difficile in casa Benevento, la squadra fino al momento ha conquistato un solo punto in classifica e raggiungere la salvezza diventa sempre più difficile. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di provare a rinforzare la rosa, nelle ultime ore è stata presa una decisione decisiva su De Ceglie. L’ex Juventus si stava allenando da qualche giorno con la squadra, la dirigenza ...

Calciomercato Napoli - Ciciretti già a gennaio? La contropartita proposta al Benevento : Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato, si tratta di Amato Ciciretti, contatti nelle ultime ore e accordo raggiunto per un quinquennale. Il calciatore non sta disputando una buona stagione con la maglia del Benevento, un solo punto conquistato fino al momento in campionato e salvezza sempre più difficile. Il Napoli potrebbe decidere di anticipare a gennaio l’arrivo di Ciciretti, ...

Calciomercato Napoli - colpo a sorpresa : vicino Ciciretti del Benevento - tutti i dettagli : Il Napoli in vista di gennaio è alla ricerca di un esterno offensivo che possa far rifiare Insigne e Callejon. Ounas e Giaccherini non convincono, mentre Zielinski è più utile a centrocampo nel suo ruolo naturale. Per questo il club partenopeo, secondo quanto riportato da ‘Sky’, nelle ultime ore avrebbe accelerato per arrivare ad Amato Ciciretti del Benevento. Il fantasista del club del patron Vigorito sembra essere con la testa ...

Calciomercato Benevento - sbarca il nuovo acquisto : può risultare decisivo per la salvezza? : Calciomercato Benevento – Il Benevento fino al momento ha conquistato un solo punto in campionato, contro il Milan all’esordio di Gattuso in panchina, la squadra ha bisogno di importante rinforzi sul mercato di gennaio per tentare la miracolosa salvezza. Nel frattempo ecco un nuovo acquisto, nelle scorse ore è sbarcato a Napoli il centrocampista del Legia Varsavia Guilherme, in compagnia del suo agente. Il calciatore oggi sarà a ...

Calciomercato Benevento - Coda nel mirino del Parma : L'attaccante piace ai gialloblu Calciomercato Benevento Parma Coda / Torna ad esserci anche il Parma sulle tracce di Massimo Coda . L'attaccante del Benevento - secondo la Gazzetta dello Sport - potrebbe scendere di categoria per vestire il gialloblu

Calciomercato Inter - tutti i movimenti per gennaio : i rinforzi arrivano da… Atalanta e Benevento : Calciomercato Inter – Dopo la sofferta qualificazioni in Coppa Italia contro il Pordenone, l’Inter si tuffa sul campionato con l’intenzione di mantenere la vetta della classifica, nel prossimo impegno di fronte l’Udinese Oddo. La squadra è in piena lotta per lo scudetto e la dirigenza è pronta ad Intervenire sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ...

Calciomercato Benevento - rapporto ai ferri corti con De Zerbi : già decisa una cessione a gennaio : Calciomercato Benevento – Lo storico punto conquistato con il Milan non ha avuto un seguito nella sfida con l’Udinese: il Benevento contro i friulani hanno rimediato la 15^ sconfitta di questo campionato. La salvezza si fa sempre più complicata ma i campani hanno l’obbligo di crederci. Una mano potrebbe arrivare dal mercato di gennaio. La dirigenza si sta già muovendo con Guilherme che potrebbe essere il primo rinforzo per gli ...

Calciomercato Benevento - non solo De Ceglie e Guilherme : il nome per il centrocampo - così l’11? [FOTO] : 1/14 Brignoli (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Benevento - doppio colpo per De Zerbi : non solo De Ceglie - tutti i dettagli : Calciomercato Benevento, in arrivo un doppio colpo. De Ceglie è come noto in prova nel club sannita, sotto l’occhio attento di mister De Zerbi che ne sta valutando la condizione. Ma non è tutto, secondo quanto rivelato dal Mattino, sarebbe in procinto di unirsi alla squadra anche Guilherme, esterno offensivo brasiliano del Legia Varsavia. Nel nuovo modulo messo in campo da mister De Zerbi un esterno capace di creare superiorità numerica ...