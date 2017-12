Calcio | Serie A 2017-2018 | Andrea Belotti ko Lascia l’allenamento in lacrime | probabile

Calcio - Serie A 2017-2018 : Andrea Belotti k.o.. Lascia l’allenamento in lacrime : probabile distorsione al ginocchio destro : Preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Andrea Belotti. L’attaccante ha Lasciato l’allenamento odierno in lacrime, dopo aver subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali saranno effettuati nelle prossime ore, quando si potrà avere un quadro più preciso della situazione clinica. Nel frattempo, però, c’è tanta ansia per il ginocchio destro del Gallo, lo stesso infortunato ad ottobre. Esami ...

Calcio : la presenza di spettatori allo stadio in Serie A aumentata del 10% rispetto all’anno scorso : Tra le tante note stonate del nostro Calcio, alcuni numeri che fanno sorridere ed invitano all’ottimismo ci sono. Ci riferiamo all‘incremento degli spettatori negli stadi nel campionato di Serie A corrente. Secondo un’analisi statistica condotta dall’Osservatorio Calcio Italiano, al termine della 18esima giornata, la media spettatori è stata di 24.445, con una crescita del 10.1% rispetto al dato finale dello scorso ...

Calcio - Ranking Uefa 2017 : il Real Madrid in vetta - Juventus quinta - la miglior italiana. Serie A 3° campionato in Europa : E’ il Real Madrid a comandare il Ranking Uefa alla fine dell’anno solare 2017. I Blancos, campioni d’Europa e del Mondo in carica vantano un coefficiente di 148.000 a precedere gli “odiati” rivali del Barcellona (126.000) ed il Bayern Monaco (125.000). Blaugrana, c’è da dire, usciti vittoriosi dall’ultimo Clasico al Bernabeu ed ampiamente davanti nella Liga con 14 punti di vantaggio sulle Merengues ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 19ª giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni L'ultimo atto del girone di andata. L'ultimo ballo che porta via con sé il 2017. Venerdì e sabato si disputa la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Calciomercato - il Mercato in fiera della Serie A : Per le feste natalizie a Sky Sport 24 Massimo Marianella fa le carte al Mercato: il gioco consiste nell'abbinare le carte del tradizionale Mercante in fiera con i protagonisti delle trattative delle più importanti della Serie A. ...

Calciomercato - Lassana Diarra si svincola : occasione per i club di Serie A già a gennaio : Lassana Diarra ha rescisso il contratto con l’Al Jazira, club degli Emirati Arabi, si tratta di una rescissione consensuale come comunicato dal club attraverso una nota sul proprio sito. Il centrocampista non scendeva in campo da ottobre, ufficialmente per un infortunio. Diarra è alla ricerca del suo ultimo contratto della carriera e potrebbe essere anche in Serie A, il calciatore infatti nel passato era stato seguito da Milan ed Inter, ...

Coppa Italia - Premier e Serie A : c'è Calcio tutti i giorni fino all'Epifania : Un pizzico di Francia, un po' di Spagna e tantissima Inghilterra. Ma anche - ed è questa la novità rispetto agli anni scorsi - una bella fetta di calcio Italiano, tra un panettone e un brindisi. Ecco ...

Calcio a 5 - 15^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone ko - la legge del Kaos colpisce ancora! Came Dosson e Luparense ad un passo dalla vetta : La legge del Kaos si abbatte anche sulla capolista. L’Acqua&Sapone Unigross arresta la sua corsa sul campo del Kaos Reggio Emilia nel match clou della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Succede tutto nella ripresa: gli emiliani vanno avanti di due reti con Dian Luka e Kakà, ma Lukaian e De Oliveira riportano le squadre in parità. A questo punto, però, si scatena Fits, che con una doppietta annichilisce le ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Calcio - serie A : risultati 18.ma giornata : 16.59 Il Napoli soffre,ma batte la Samp (3-2) e allunga in vetta grazie alla sconfitta dell'Inter in casa del Sassuolo e in attesa del big match serale Juve-Roma. GENOA-BENEVENTO 1-0 NAPOLI-SAMPDORIA 3-2 SASSUOLO-INTER 1-0 SPAL-TORINO 2-2 UDINESE-H.VERONA 4-0 MILAN-ATALANTA ore 18 JUVENTUS-ROMA ore 20.45 LAZIO-CROTONE ...

Calcio - serie A : Lazio batte Crotone 4-0 : La Lazio ha sconfitto 4-0 il Crotone nell'anticipo delle 12.30 del 18° turno di serie A. Tutti nella ripresa i gol: a segno Lukaku (56'), Immobile (78'), Lulic (86') e Felipe Anderson (89'). Coi tre ...

Calcio in Tv - Serie A oggi 23 dicembre : tutte le partite della 18giornata - la diretta Sky e Premium - info streaming : Serie A, diciottesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 23 dicembre 2017 Ecco la programmazione completa di Mediaset Premium per questo sabato 23 dicembre 2017 a ...

Un Calcio al ‘Tempo’ - previsione per gli stadi di serie A - Venerdì 22/ Sabato 23 Dicembre : Continua la lunga kermesse delle squadre di serie A, impegnate tra Coppa Italia e Coppa UEFA. I prossimi big mach li troveremo anticipati a Venerdì 22 e Sabato 23 Dicembre, prima della pausa Natalizia. Tempo ben soleggiato per tutti i big mach, con temperature su alcuni campi molto gradevoli. Nessuna precipitazione è prevista per le […]

Calcio - Serie A 2017-2018 : Chievo-Bologna 2-3 e Cagliari-Fiorentina 0-1 aprono la 18^ giornata. Decidono Destro e Babacar : Oggi è incominciata la 18^ giornata della Serie A di Calcio che si concluderà domani con ben otto partite tra cui il big match Juventus-Roma. Venerdì 22 dicembre caratterizzato da due anticipi di metà classifica. Il Bologna ha sconfitto il Chievo Verona per 3-2 espugnando il Bentegodi e salendo all’ottavo posto in classifica in coabitazione con Atalanta e Milan che si affronteranno domani pomeriggio. I felsinei hanno vinto la partita con ...