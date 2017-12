Borse europee e piazza Affari toniche al rientro dalle festività natalizie : Buon inizio di settimana per piazza Affari e le altre Borse europee, che danno il via alla settimana natalizia con cauti guadagni, anche se questa ottava ridotta a livello temporale sarà sicuramente ...

Partenza in rialzo per le Borse europee : Roma, 27 dic. (askanews) Partenza in rialzo per le borse europee con i listini che si mostrano in territorio positivo al ritorno dalle festività natalizie. Francoforte guadagna lo 0,38%, mentre Parigi ...

Piazza Affari e le altre Borse europee accentuano il calo. La peggiore resta Madrid : (Teleborsa) - Performance più debole per Piazza Affari e gli altri listini europei al giro di boa . I mercati oggi sono stati sorpresi negativamente dalla vittoria dei separatisti in Spagna, che sta ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 33% : 10.12 Apertura negativa per le Borse europee, penalizzate dall'affermazione elettorale degli indipendentisti in Catalogna. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,33% a 22.166 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 149 punti, con rendimento del decennale all'1,91%. Londra -0,2%, Parigi -0,28%, Francoforte -0,25% e Madrid, la più penalizzata cede l''1,5%. Euro a 1,1854 dollari e 134,38 yen in avvio dei mercati valutari.

Giornata di acquisti sulle Borse europee. A Milano brilla Saipem : Tutte positive in chiusura le principali Borse europee, che si rafforzano nel pomeriggio grazie all'avvio in verde di Wall Street. La Borsa più grande del mondo continua a trarre beneficio dalla

Le Borse europee chiudono in rialzo - complice la performance positiva di Wall Street. : A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,59%, lo spread Btp-Bund si attesta a 149 punti base.Maglia rosa per Londra +1,05%, positive Parigi +0,62% e Francoforte +0,31%, bene Madrid +0,95% nel giorno ...

Partenza in territorio negativo per le Borse europee : Roma, 21 dic. (askanews) Avvio di giornata negativo per le borse europee. Francoforte cede lo 0,32%, mentre Parigi perde lo 0,51%. Piatta anche Londra, in ribasso dello 0,03%.

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio - è il giorno delle elezioni in Catalogna : La BoJ ha come da attese confermato la sua politica monetaria, nonostante il rafforzamento dell'economia. I mercati sembrano rimanere indifferenti alla notizia dell'adozione della riforma fiscale ...

Borse europee indecise in avvio : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente , dopo l' ok del Senato USA alla riforma fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump . Poco mosse anche le ...