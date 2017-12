Borsa 2017 | Agnelli guadagna il 25% | in perdita Berlusconi

Borsa - sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 22/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,44 miliardi di euro, in calo del 25,75%, rispetto ai 1,94 miliardi della vigilia. I ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 14% - Unicredit a -1 - 61% (22 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima di Natale. Pochi dati macroeconomici di rilievo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:41:00 GMT)

1 minuto in Borsa 22 dicembre 2017 - video : (TeleBorsa) - Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Recordati (+1,45%). Le più forti vendite, invece, si ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Tenaris a +1 - 4% - Intesa Sanpaolo a -1% (22 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima di Natale. Pochi dati macroeconomici di rilievo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:31:00 GMT)

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 21/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,94 miliardi di euro, in ribasso (-7,2%), rispetto ai precedenti 2,09 miliardi. I ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 62% - Saipem a +2 - 48% (21 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a riscattarsi con un rialzo. Nessun dato macroeconomici di rilievo europeo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Saipem a +2 - 5% - Italgas a -2 - 1% (21 dicembre 2017) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi prova a riscattarsi con un rialzo. Nessun dato macroeconomici di rilievo europeo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 15:52:00 GMT)

1 minuto in Borsa 21 dicembre 2017 - video : (TeleBorsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Costruzioni (+1,81%).In fondo alla ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Buzzi a +2 - 6% - Banco Bpm a +1 - 9% (21 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a riscattarsi con un rialzo. Nessun dato macroeconomici di rilievo europeo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:19:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari in cerca di rialzo (21 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a riscattarsi con un rialzo. Nessun dato macroeconomici di rilievo europeo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 03:59:00 GMT)

Borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 20/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,09 miliardi di euro, con una variazione dell'1,81%, rispetto ai precedenti 2,13 miliardi. ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 74% - Unicredit a -2 - 9% (20 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il ribasso di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 17:41:00 GMT)