: Borghetto: un cimento invernale da brividi per 68 coraggiosi - ilnazionaleit : Borghetto: un cimento invernale da brividi per 68 coraggiosi - savonanews : Borghetto: un cimento invernale da brividi per 68 coraggiosi -

Leggi la notizia su savonanews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Questa mattina 68hanno sfidato il freddo, la pioggia e le intemperie per il tradizionale tuffo in mare accompagnato dall'incoraggiamento di Charlie che come ogni anno era presente ed ha ...