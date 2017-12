Bomba in supermarket a San Pietroburgo

Esplosione di un ordigno nascosto in un armadietto nel supermercato Perekrestok al piano terra del centro commerciale Gigant Hall di San Pietroburgo, Russia. Almeno 10 i feriti, di cui 4 ricoverati in ospedale.Oltre 50 le persone evacuate. La polizia tratta il caso come tentativo di omicidio di massa, dice RT. "C'è stato un botto. I servizi di emergenza sono già sul posto: l'evacuazione è stata completata e non c'è stato alcun incendio", ha detto all'agenzia Tass un funzionario del dipartimento locale del ministero delle Emergenze.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)

