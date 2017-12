L'incendio scoppiato nella notte in un appartamento di Bolzano ha causato la morte di un uomo di 71 anni e il ferimento di altre cinque persone. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Croce bianca, Polizia e Carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)

