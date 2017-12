: 09:33 | Bolzano, un morto e 5 feriti in un incendio di un appartamento - NotizieIN : 09:33 | Bolzano, un morto e 5 feriti in un incendio di un appartamento - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Bolzano, un morto e 5 feriti in un incendio di un appartamento #cronacaBolzano - NewsTG_ : #ULTIMORA BOLZANO: Incendio nella notte in un appartamento: 1 morto e 5 feriti - RichardRoque95 : RT @MediasetTgcom24: Bolzano, un morto e 5 feriti in un incendio di un appartamento #cronacaBolzano - Laprimapagina : Bolzano. Incendio in un condominio in via Duca d'Aosta: morto un settantenne -

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Pesante il bilancio di undivampato in un. Si registrano una vittima e 5 feriti a causa delle fiamme divampate al primo piano di uno stabile in viaD’Aosta. Il rogo è scoppiato in un…