BLOODBORNE | Come affrontare i Boss eliminati dal gioco finale

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Quando si sviluppa unpuò capitare che alcuni contenuti non vengano inclusi nell’edizionedel titolo,ed alcuni di essi restano ancora nel codice del, uno di questi è, il quale include al suo interno, alcuniSEGRETI mai rilasciati. Quest’oggi vedremoaccedere al Dungeon per affrontarli.: Guida aiSegreti Se volete cimentarvi nello scontro con iSegreti, potete accedervisegue: Avvicinatevi ad una delle tombe presenti nel Sogno del Cacciatore Inserite il codice sikgc3sm Completate il rituale ed allontanatevi dalla tomba Riavvicinatevi e premete 2 volte X per entrare nel dungeonpotete vedere dal video allegato, la procedura è perfettamente funzionante. Se volete uscire dal dungeon: Raggiungete le scale del primo livello Lasciatevi cadere nel ...