Biathlon | domani il World team Challenge | Windisch e Oberhofer rappresentano l’Italia

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2017), con il, si chiuderà il 2017 del grande. Una competizione nata per regalare spettacolo nell’Arena di Gelsenkirchen e che nei giorni di festa può rappresentare il collegamento ideale tra le tappe di dicembre e quelle di gennaio, sia dal punto di vista dell’intrattenimento che da quello sportivo. Il format è ormai collaudato: i biathleti gareggeranno su un circuito che si snoda all’interno e all’esterno dello stadio di Gelsenkirchen, la Veltis Arena. La prima competizione sarà una mass start: al termine di questa i distacchi saranno dimezzati in vista dell’inseguimento, in modo da permettere a tutti di giocarsi le proprie carte in entrambe le gare. Al poligono, ogni errore corrisponderà ad un giro di penalità, che però è molto più breve rispetto a quelli in uno in Coppa del Mondo, andando quindi a favorire gli atleti ...