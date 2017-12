BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2 Su Canale 5 il film con Miguel Ferrer oggi | 27 dicembre 2017

Che cosa significa aspettare il Natale a BEVERLY Hills : Per un italiano cresciuto a pandoro e repliche di Fantaghirò immaginare il Natale a Beverly Hills è tutt’altro che semplice. E non soltanto perché con una temperatura media che supera i 20 gradi per la maggior parte della giornata i tradizionali maglioncini di lana con renne e affini potrebbero risultare un tantino fuori luogo. Questa cittadina della Contea di Los Angeles, poco più di 34 mila anime incastonate in un tributo architettonico ...

Charles Manson morto - dall’infanzia in riformatorio al massacro di BEVERLY HILLS : chi era il killer di Sharon Tate : l serial killer americano Charles Manson è morto a 83 anni. Era stato ricoverato in un ospedale in California qualche giorno fa per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Leader di una setta conosciuta con il nome di ‘Family’, Manson è stato uno dei killer più sanguinari della storia degli Stati Uniti. Stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di Sharon Tate, 26enne moglie di Roman Polanski, e altre sei ...