Berlusconi propone "reddito di dignità"

: #Berlusconi, #Friedman e Il favoloso dottor #Dolittle - SilvanoSalviato : #Berlusconi, #Friedman e Il favoloso dottor #Dolittle - neXtquotidiano : E #Berlusconi propone il reddito di cittadinanza dei grillini - aledamato1 : E Berlusconi propone il reddito di cittadinanza dei grillini -

"Contro il dramma della povertà occorrono misure di emergenza.Abbiamo pensato a una misura drastica proposta da Milton Friedman: lui la chiamava 'imposta negativa sul' io preferisco chiamarlodi' per chi è sotto" i mille euro al mese. Così il leader FIa Radio 101. Chi è sotto tale soglia non dovrà pagare alcuna tassa e "sarà lo Stato a versare la somma necessaria per arrivare a un livello".Poi "sgravio totale per chi assume giovani". E agevolazioni per chi adotta un animale domestico.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)