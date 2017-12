Benevento | dall' Antalyaspor arriva Sandro

Benevento-Spal in diretta : probabili formazioni e risultato LIVE dalle 18 : probabili formazioni Benevento (4-3-3) : Brignoli; Letizia, Costa, Djimsiti, Di Chiara; Cataldi, Chibsah, Memushaj; Ciciretti, Armenteros, D'Alessandro Spal (3-5-2) : Gomis; Salamon, Vicari, Cremonesi;...

Benevento - a gennaio ‘spesa’ dalla Roma? Idee Castan e Sadiq : Benevento, a gennaio ‘spesa’ dalla Roma? Idee Castan e Sadiq Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento, A gennaio ‘SPESA’ dalla ROMA – Il primo anno in Serie A del Benevento, comunque finisca, sarà ricordato da tutti, purtroppo per i tifosi. La squadra campana ha raggiunto il tragico record di quattordici sconfitte nelle prime ...

Brignoli portiere goleador - in prestito dalla Juve al Benevento : a 26 anni fa la storia : Il gol di Brignoli E' l'uomo del giorno : 26 anni, in prestito dalla Juventus , il portiere del Benevento Alberto Brignoli è riuscito nell'impresa più unica che rara di segnare un gol , per giunta al ...

Serie A - Benevento-Milan : probabili formazioni e tempo reale dalle 12 : 30 : BENEVENTO - Benevento-Milan, il lunch match del 15° turno di A, è caratterizzato dalla ferrea voglia di riscatto di entrambe, dall'aspro rapporto intercorrente tra i due tecnici, ma anche da malefici ...

Il Benevento non si schioda dallo zero : l'Atalanta si impone 1-0 : Il Benevento non riesce proprio a fare punti in questo campionato di Serie A. I campani hanno perso anche contro l'Atalanta, nel match giocato allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Un gol di Bryan Cristante, che ormai ci ha preso gusto, ha permesso ai nerazzurri di conquistare tre punti importanti in termini di classifica, per rimanere in scia alle squadre che ambiscono a qualificarsi per la prossima Europa League. La Dea, nonostante le ...

Atalanta-Benevento in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20.45 : formazioni ufficiali Atalanta (3-4-2-1) : Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Castagne, Freuler; Cristante, Gomez; Cornelius Benevento (4-3-3): A.Brignoli; Venuti, Costa, Djimisti, ...

Doping Lucioni - ecco la proposta di squalifica avanzata dalla Procura antidoping : guai per il Benevento : Doping Lucioni – Negli scorsi giorni la Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza della Procura Nazionale AntiDoping, ha provveduto a prorogare di ulteriori 30 giorni la sospensione cautelare a carico di Fabio Lucioni. Intanto, come riportato dall’Ansa, per il capitano del Benevento, risultato positivo al clostebol in un controllo antiDoping effettuato lo scorso 10 settembre dopo l’incontro con il Torino, è ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Battuti dalla Juventus con dignità" : TORINO - Al termine della sfida persa 2-1 sul campo della Juventus, Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Radio Rai. "Giocare qui è proibitivo - ha dichiarato l'allenatore dei campani - c'è ...

Serie A - Juventus-Benevento : formazioni ufficiali e diretta dalle 15 : 1 di 5 Successiva TORINO - Turnover dopo le fatiche di Champions e prima della pausa per le Nazionali. Massimiliano Allegri sta pensando di cambiare 6/11 della Juventus scesa in campo a Lisbona. A ...

Juventus-Benevento - dalle 15.00 La Diretta Per i bianconeri c'è solo la vittoria : La Juventus, che viene da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali nell'anticipo di sabato scorso a San Siro contro il Milan, ospita il Benevento, ancora a 0 punti dopo 11 partite giocate. I ...

Serie A - Juventus-Benevento : probabili formazioni e diretta dalle 15 : 1 di 5 Successiva TORINO - Turnover dopo le fatiche di Champions e prima della pausa per le Nazionali. Massimiliano Allegri sta pensando di cambiare 6/11 della Juventus scesa in campo a Lisbona. A ...

Probabili formazioni / Juventus Benevento : dalla panchina - diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Benevento: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella dodicesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 18:58:00 GMT)

Juventus - dalle streghe di Lisbona a quelle di Benevento : riecco il campionato : Il gol di Gonzalo Higuain ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo a tutto il mondo Juve, che ieri ha potuto spegnare con maggiore serenità le candeline per i propri 120 anni di vita. Un ...

Diretta Benevento-Lazio dalle 12.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Nella prima partita domenicale si sfidano due formazioni che vivono uno stato di forma diametralmente opposto: Benevento e Lazio . I Sanniti devono fare i conti con lo zero nella casellina dei ...