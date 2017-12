Beautiful Anticipazioni | Steffy incinta | ecco chi è il padre del bambino!

Beautiful / Anticipazioni americane : i Bridge nuovamente uniti - Thorne li separerà? (27 Dicembre 2017) : Anticipazioni americane Beautiful: novità in arrivo per Steffy e la sua gravidanza con la scoperta dell'identità del padre. Intanto i Bridge saranno di nuovo uniti ma...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:55:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY - il test di paternità è giusto? : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, tramite dei sospetti da parte di STEFFY Spencer, si è voluto fare chiarezza sulla posizione di Bill nei confronti della nuora, stabilendo una volta per tutte l’assenza di secondi fini su quanto è avvenuto tra i due ormai diverse settimane fa. La ragazza, infatti, ha iniziato ad ipotizzare di essere caduta nella rete dell’editore come strumento di vendetta per la breve faida che, nei mesi ...

Beautiful / Anticipazioni americane : Steffy incinta - il padre è Liam ma... (27 Dicembre 2017) : BEAUTIFUL Anticipazioni americane: novità in arrivo per Steffy e la sua gravidanza Deciderà di sottoporsi al test di paternità e scoprirà che il padre di suo figlio è...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 05:46:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : il figlio di SCOTT CLIFTON apparirà nella soap : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, per esattezza nell’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda il 28 dicembre, andrà in scena un piccolo cameo molto particolare: Ford CLIFTON vestirà i panni del “possibile futuro figlio” di Liam e Steffy Spencer. Come potrete aver intuito dal cognome, il giovanissimo “presta-volto” non è una guest star qualsiasi: suo padre è infatti SCOTT CLIFTON, che nella soap ...

Beautiful - anticipazioni USA : Steffy scopre di chi è suo figlio : Quali colpi di scena ci riserverà ancora Beautiful? Attualmente, negli Stati Uniti, tutti i riflettori sono puntati su Steffy e sulla sua gravidanza. Una notizia inaspettata, gioiosa, ma con un atroce dubbio: è Liam o Bill il padre del bambino? Tenetevi forte, perchè sto per darvi la risposta! Ecco le anticipazioni delle prossime puntate americane. anticipazioni America Beautiful Steffy ha finalmente realizzato il suo desiderio: è incinta. Da ...

Beautiful - anticipazioni americane : RIDGE scopre che BILL è ancora interessato a STEFFY e… : RIDGE Forrester, nelle prossime puntate americane di Beautiful, continuerà ancora ad interessarsi del divorzio tra BILL e Brooke Spencer, ormai separati da qualche mese (cosa che ha consentito allo stilista di riconquistarsi una chance con la Logan). Brooke, per onorare il nuovo impegno preso con RIDGE, metterà fine all’ospitalità che da qualche giorno offre a Thorne: ora che il fratello di RIDGE ha ammesso di essere tornato a Los Angeles ...

Beautiful / Thomas licenziato : che ne sarà della sua carriera? (Anticipazioni 23 dicembre) : Beautiful, anticipazioni puntata 23 dicembre: è il giorno delle nozze di Bill e Brooke ma lei ha ancora dei dubbi. Diventerà comunque la signora Spencer?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:40:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni Usa : Hope e Liam - ritorno di fiamma? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Beautiful, la soap opera americana che ha appena annunciato il ritorno di Hope Logan [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che Liam Spencer sara' il protagonista delle puntate americane del 2018, con clamorosi colpi di scena. Ma andiamo a svelare cosa accadra', continuando a leggere qui sotto. anticipazioni Beautiful: Liam scopre il tradimento di Steffy Le anticipazioni delle nuove puntate ...

Beautiful / Brooke pianta in asso Bill il giorno delle nozze? (Anticipazioni 23 dicembre) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 23 dicembre: è il giorno delle nozze di Bill e Brooke ma lei ha ancora dei dubbi riguardo i suoi sentimenti per Ridge.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:56:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : THORNE “flirta” con KATIE : Nelle ultime puntate americane di Beautiful del 2017, THORNE Forrester e KATIE Logan saranno protagonisti di un imbarazzante nonché simpatico momento: quando l’uomo le farà visita, la sorella di Brooke – convinta si tratti di Wyatt Spencer – aprirà la porta soltanto… in lingerie! L’occasione, stando agli spoiler, porterà THORNE a flirtare con l’amica nonché sua ex. Ricorderete infatti che i due nel 2007 furono ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 23 dicembre 2017 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 23 dicembre 2017: Ridge (Thorsten Kaye) decide di affrontare il figlio Thomas (Pierson Fodè) e alla fine lo licenzia in tronco dalla Forrester Creations!!! Sally Spectra (Courtney Hope) va da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e tenta di trovare un accordo con lei per il bene di Thomas. Steffy, tuttavia, non ne vuole sapere… Bill Spencer (Don Diamont) propone a Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ...

Beautiful - anticipazioni americane : chi sarà interessato a MAYA nel 2018? : L’inizio del 2018, stando alle prime anticipazioni americane di Beautiful per il nuovo anno, dovrebbe riservare qualche novità per MAYA Avant Forrester, dopo un 2017 sostanzialmente passato nelle retrovie della narrazione. Tempo fa vi avevamo riportato come Brad Bell (capo sceneggiatore e produttore della soap) avesse dichiarato di voler trovare qualcosa di adatto per il personaggio, prima di renderla eventualmente di nuovo protagonista di ...

Beautiful - anticipazioni americane : tutte le donne di LIAM nel 2018 : L’inizio del 2018, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, conferma quella che è una costante da ormai diverse stagioni nella soap: quella di un vero e proprio “harem” per LIAM Spencer che, in una maniera o nell’altra, si ritrova sempre in situazioni in cui finisce per essere un vero catalizzatore per il gentil sesso. Ovviamente la prima donna della sua vita sarà la sua legittima sposa, Steffy Spencer, ma ...

Beautiful / Brooke è ancora indecisa : prova ancora qualcosa per Ridge? (Anticipazioni 22 dicembre) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 22 dicembre: Brooke è ormai prossima alle nozze con Bill, ma è davvero convinta di fare il grande passo? prova ancora qualcosa per Ridge?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 01:15:00 GMT)