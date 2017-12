Battle Chasers | Nightwar - recensione

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - GamerCode_IT : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Platipo92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Il genere RPG, già piuttosto ricco di diverse influenze di suo, ha una branca che lo declina secondo alcune specificità giapponesi, quella dei JRPG. Gli stilemi di questo sottogenere sono chiari: movimenti discreti, libertà in una certa misura limitata, combattimenti a turni statici (tranne alcune rare eccezioni) e attenzione particolare al comparto grafico.è un rappresentante di questo genere ma, oltre a questo, è anche un gioco ispirato a un fumetto degli anni '90 omonimo creato da Joe Madureira e ambientato in un universo fantasy vagamente mescolato con suggestioni steampunk.Al di là di questo interessante albero genealogico,segue abbastanza pedissequamente i dettami del genere e offre ai giocatori un'esperienza chiaramente delineata, un JRPG fitto di combattimenti (e di grinding), esplorazione e narrativa leggera ma non per questo ...