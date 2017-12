Basket : Varese - Waller dovrà operarsi : (ANSA) - Varese , 27 DIC - Stagione con ogni probabilità finita per Antabia Waller , guardia statunitense della Openjobmetis Varese . Il giocatore, infortunatosi lo scorso 20 dicembre in allenamento (e ...

Basket - Brescia a testa alta : ma il derby sorride a Milano. Bologna sbanca Varese : Prima non per caso, Brescia perde la seconda partita della sua finora splendida stagione ma esce dal Forum a testa più che alta . Il derby d' alta classifica va all'EA7 Milano (74-71), che prima domina (...

RISULTATI Basket SERIE A/ Classifica aggiornata e diretta live score : KO per Varese! (12^ giornata) : RISULTATI BASKET SERIE A: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata del massimo campionato. In campo a Santo Stefano(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:08:00 GMT)