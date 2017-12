Basket | Eurocup 2017-2018 | Reggio Emilia batte il Bayern Monaco e passa il turno! Vince

: Eurocup: Della Valle stende il Bayern, Reggio passa da terza - TutteLeNotizie : Eurocup: Della Valle stende il Bayern, Reggio passa da terza - sportface2016 : Reggio Emilia strappa il pass per le Top 16. Vince anche Trento che ipoteca il secondo posto #Eurocup - OA_Sport : Bilancio positivo per le italiane nell'ultimo turno di Eurocup: successi per Trento e Reggio Emilia - andy_reds : RT @Reggionline: Basket Eurocup, Grissin Bon – Bayern Monaco 90-82: cronaca e tabellino - thexeon : Trento ok: sbancata Ulm Reggio vince: è alle Top 16 -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2017)e Trento, nella serata di, si sono assicurate ilggio del turno: tutte e tre le squadre italiane impegnate nella competizione europea, compresa Torino, hanno ottenuto la qualificazione alla Top16 e si giocheranno le posizioni importanti nella seconda parte della stagione. Per la Dolomiti Energia Trentino, vittoria in trasferta nel match finale contro il ratiopharm Ulm con il punteggio di 94-84. La squadra di Maurizio Buscaglia ha sofferto e non poco nel primo parziale di gioco, subendo un passivo piuttosto pesante che però ha restituito nel secondo ai tedeschi, andando all’intervallo sul punteggio di 46-46. Nel terzo quarto, Trento ha alzato ancora il livello e con un parziale di 24-16 ha prodotto l’allungo decisivo per fare il break e involarsi verso la vittoria, fondamentale nell’economia della classifica anche per avere un miglior ...