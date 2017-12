Basket - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : Avellino domina Capo d’Orlando nel posticipo : La Sidigas Avellino domina il posticipo della 12a giornata della Serie A. Netto successo degli irpini, che superano davanti ai propri tifosi la Betaland Capo d’Orlando. Con questa vittoria Avellino raggiunge al secondo posto l’Olimpia Milano e si porta a -2 dalla Capolista Brescia; mentre i siciliani restano fermi al decimo posto e frenano la loro corsa verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Miglior marcatore della serata ...

Basket - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : Milano con l’anima italiana batte Brescia al fotofinish : Non poteva esserci un’apertura migliore per il Basket Day di Santo Stefano. Nell’atteso anticipo della 12^ giornata, l’Olimpia Milano supera 74-71 la Germani Brescia al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. Un successo che permette alla squadra di Simone Pianigiani di accorciare in classifica proprio su Brescia, che resta capolista, ma ora solo con due punti di vantaggio sull’Emporio ...

