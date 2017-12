Bari | nigeriano massacrato da 20 persone a Natale | è in gravi condizioni

: #Bari, nigeriano pestato a sangue dal branco: esclusa la pista razziale - Borderline_24 : #Bari, nigeriano pestato a sangue dal branco: esclusa la pista razziale - oltrefreepress : #Notizieonline #Cronaca #Basilicata #Notizie #Turismo #Eventi #Lavoro Nigeriano aggredito a Bari. Esclusa la ... -… - Myriam_Vivienne : RT @roby800: #Bari 30 italiani, ripeto 30 hanno picchiato un #nigeriano che ora è in Ospedale. Sui social leggo centinaia di commenti del t… - Lullaby_80 : RT @roby800: #Bari 30 italiani, ripeto 30 hanno picchiato un #nigeriano che ora è in Ospedale. Sui social leggo centinaia di commenti del t… - PaoloXL : Bari: Ragazzo nigeriano aggredito e picchiato -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Non è stato untranquillo proprio in tutta Italia, perché quello che vi stiamo per raccontare VIDEO è ciò che è accaduto nella citta' died è qualcosa di veramente grave. Una serata di feste e allegria che si è trasformata in un vero e proprio incubo per i protagonisti, o forse meglio dire per il protagonista che è anche la vittima dell'increscioso episodio. Probabilmente è bastata una risposta fuori luogo data alla persona sbagliata da parte di unventisettenne per far scattare una rissa indecorosa.: calci e pugni ad un, adesso è in prognosi riservata Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, sarebbe bastata una parola di troppo, sotto l'effetto dell'alcool, per accendere la miccia e scatenare l'ira di un gruppo di almeno una ventina dinei confronti delnei pressi del quartiere Liberta' di. L'uomo ...