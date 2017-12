Barack Obama resta l' uomo più ammirato degli Stati Uniti

Barack Obama l'uomo più ammirato al mondo dagli americani - Hillary Clinton vince tra le donne : Il 9% del campione ha invece indicato la moglie di Bill Clinton come la donna più ammirata al mondo quest'anno, meno del 12% del 2016; il suo vantaggio su Michelle Obama è stato di soli 2 punti ...

BUONE FESTE E BUON ANNO 2018/ Frasi e immagini - messaggi e cartoline : gli auguri di Barack Obama : BUONE FESTE e BUON ANNO 2018, Frasi e immagini: messaggi di auguri e cartoline, anche dai vip. Consigli e suggerimenti per dedicare un pensiero ad amici, parenti e colleghi(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:41:00 GMT)

Il principe Harry intervista Barack Obama per la radio della Bbc - : Il reale inglese ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti durante gli Invictus Games. Kensington Palace ha condiviso uno stralcio del colloquio sui social

Ariana Grande - suo il 2° tweet più popolare del 2017 - battuta solo da Barack Obama : solo Ariana Grande ha saputo resistere al ciclone Barack Obama. La giovane popstar ha infatti conquistato il podio di Twitter tra i cinguettii più popolari del 2017. Un tweet che la cantante pubblicò poco dopo l'attentato di Manchester, ad un suo concerto, che causò decine di vittime. Oltre 2 milioni e mezzo di like per quei pochi caratteri, condivisi in mezzo mondo. prosegui la letturaAriana Grande, suo il 2° tweet più popolare del 2017 ...

Barack Obama e Joe Biden saranno i protagonisti di un cartone animato prodotto da Conan O'Brien : Un ex Presidente e il suo vice in missione attraverso il tempo in cerca di un futuro migliore. E' questa la trama di un insolito nuovo progetto in arrivo dagli Stati Uniti e che vede protagonisti Barack Obama e Joe Biden che continuano a rimanere il sogno dei liberal, dei progressisti americani. Sprofondati nell'incubo Trumpiano di un'America che dal loro punto di vista, rischia di richiudersi in se stessa e di regredire proteggendo i ...

Xi Jinping incontra Barack Obama : Preservare uno sviluppo sano, stabile e duraturo delle relazioni bilaterali corrisponde agli interessi di Cina e Usa, come anche a quelli di tutti gli altri Paesi del mondo. La Cina intende lavorare ...

PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE FIDANZATI / Le congratulazioni dell'ex Presidente Barack Obama : Il PRINCIPE HARRY e MEGHAN MARKLE sono ufficialmente FIDANZATI e si sposeranno nella primavera del 2018: le congratulazioni arrivano anche da Barack Obama.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 11:18:00 GMT)

Barack Obama è tornato : la strada indicata per battere Trump - Foto : "Se si rafforza la comunità, non si è mai soli nella battaglia per il cambiamento, quella per trasformare il mondo in qualcosa di migliore . E insieme lo si può fare più velocemente". Perché è ...

Barack Obama lancia la sfida al trumpismo : I democratici negli Stati Uniti dopo Barack Obama hanno accusato il colpo. Non sono stati in grado di trovare un leader credibile e hanno consegnato la Nazione a Donald Trump. Da più parti si invoca la ridiscesa in campo dell’ex…Continua a leggere →

Barack Obama e Matteo Renzi insieme per coinvolgere i giovani in politica : Bisogna rafforzare l'idea ha aggiunto Obama che la politica puo' fare la differenza e battere il cinismo dei giovani, riportarli a votare'. Poi un 'rimprovero' alla stampa: 'Anche i media non devono ...

Barack Obama farà parte della giuria popolare in un processo a Chicago : L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato chiamato a far parte della giuria popolare in un processo che si svolgerà nella contea di Cook, che comprende il territorio della città di Chicago. Tramite il suo portavoce, Obama ha The post Barack Obama farà parte della giuria popolare in un processo a Chicago appeared first on Il Post.

Le lettere d'amore di Barack Obama all'ex fidanzata Alexandra McNear | : I due stavano insieme ai tempi del college. Non è ancora chiaro il modo in cui siano giunte alla Emory University di Atlanta, ma svelano dettagli inediti sull'ex presidente degli Stati Uniti

Chi è Alexandra McNear - la fidanzata del college di Barack Obama? : ... "Quando ho accompagnato Malia al college"" url="https://www.vanityfair.it/people/mondo/2017/09/27/Barack-obama-figlia-malia-college-harvard-foto-gossip" Alexandra McNear . La ricerca su Google ...