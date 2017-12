Banco BPM corre in Borsa dopo rassicurazioni dell' Ad Castagna

Salgono le Borse. Petrolio al top dal 2015. Corrono Saipem e Banco Bpm : L'esplosione avvenuta in un oleodotto in Libia, con conseguente riduzione della produzione, influenza anche i listini azionari europei sostenuti dal settore oil. A Milano bene anche l'istituto bancario milanese grazie ai nuovi obiettivi di riduzione dei crediti problematici dettati dall'a.d. Castagna. Giù St su indicazioni Apple per iPhone X...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Buzzi a +2 - 6% - Banco BPM a +1 - 9% (21 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a riscattarsi con un rialzo. Nessun dato macroeconomici di rilievo europeo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:19:00 GMT)

Banco BPM cede crediti unsecured in sofferenza per circa 1 - 8 mld : Banco BPM Spa ha deliberato di procedere alla vendita pro-soluto di due portafogli di crediti in sofferenza di natura chirografaria ("unsecured") per circa 1,8 miliardi lordi . Si tratta di un ...

Banco BPM sale verso 2 - 605 Euro : Effervescente la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,64%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM ...

Banco BPM - DBRS conferma i rating : (Teleborsa) - DBRS, a seguito della revisione annuale, ha confermato tutti i rating assegnati a Banco BPM e alla controllata Banca Akros, che si mantengono a livello investment grade, modificandone il ...

Passano in positivo i titoli bancari - Banco BPM resta indietro : Prove di recupero per i titoli bancari di Piazza Affari, dopo la seduta di passione della vigilia. Il comparto è tornato sotto i riflettori a causa delle rinnovate preoccupazioni per l'entità degli ...

Calo per Banco BPM : Si muove verso il basso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , con una flessione dell'1,91%. L'andamento di Banco BPM nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva ...

Le vendite travolgono Banco BPM : Pressione sulla banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,92%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra ...

A Carrara apre ProFamily - la società di credito al consumo di Banco BPM : L'apertura che sottende ad una maggior capillarita` sul territorio e` frutto di una politica commerciale attiva, commisurata alle esigenze dei territori di riferimento, finalizzato ad aumentare la ...

Scambi negativi per Banco BPM : Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che presenta una flessione dell'2,00% sui valori precedenti. Lo scenario su base ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a +2% - Banco BPM a +3% (8 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana guardando ai 22.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti.

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Stm a -3 - 7% - Banco BPM a -1 - 5% (6 dicembre 2017) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende dagli Stati Uniti dati riguardanti il mercato del lavoro e le scorte petrolifere. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 10:34:00 GMT)

Banco BPM - è l'ora di acquistare : Seduta decisamente positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in rialzo del 3,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale,...