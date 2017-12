: Azzurri, crisi continua dopo la Svezia - fabioellena : Azzurri, crisi continua dopo la Svezia - ilmionapoli : Napoli-Samp, in palio 3 punti d’oro: azzurri per riconquistare il San Paolo, doriani per uscire dalla crisi - noci24 : Crisi di risultati del Noci Azzurri di C2: capitan Goffredo "Serve una vittoria e poi tutto in discesa" #noci24... - antonellaa262 : Il Calcio Napoli, dopo il ritorno alla vittoria contro il Torino in campionato, è chiamato in Coppa Italia a dimost… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Il 2017 che sta andando in archivio verrà ricordato a lungo dai calciofili italiani. E non certo con nostalgia. La mancata qualificazione ai Mondiali di Russia resta una pagina indigesta per tutti. Anche e soprattutto per gliche hanno preso parte al doppio spareggio contro laquel nefasto 13 novembre, il rendimento dei nazionali convocati dall’allora ct Ventura non è stato proprio esaltante. Quasi per nessuno, dai portieri agli attaccanti. Buffon/Donnarumma, chi sta peggio? Le ultime settimane non sono state il massimo per i Gianluigi nazionali. Buffon pare essere quello che ha pagato il prezzo più alto. La mancata qualificazione gli ha fatto saltare il record assoluto di partecipazioni a una fase finale del Mondiale. Colpito nell’orgoglio, il numero uno della Juventus è stato poi colpito anche nel fisico. Una sola presenza a dicembre e poi solo infermeria, con il ...